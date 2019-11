Cosa c’è stasera in TV

Oltre a una replica del Commissario Montalbano, stasera ci saranno Report, dove si parlerà tra l’altro di federalismo fiscale, e Quarta Repubblica. Tra i film troverete invece Pacific Rim – La rivolta, sequel di Pacific Rim del 2013, I magnifici sette, remake di un film western del 1960, Cavalcarono insieme, western del 1961 diretto da John Ford, e Changeling, del 2008 diretto da Clint Eastwood.

Rai Uno

21.25 – Il Commissario Montalbano

Replica di “Il gioco degli specchi”, episodio della celebre fiction tratta dalla serie di romanzi di Andrea Camilleri.

Rai Due

21.20 – Stasera tutto è possibile

Quinta edizione dello show comico in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport partecipano a vari giochi. Nelle prime edizioni il presentatore era stato Amadeus, mentre in quest’ultima è il ballerino Stefano De Martino.

Tutti gli ospiti dell'ottava puntata di #staseratuttoepossibile Qui 👇📺 Ci vediamo lunedì in prima serata su @RaiDue 👇📺 pic.twitter.com/jJzcAP1A40 — Stasera tutto è possibile (@STEPrai) November 2, 2019

Rai Tre

21.20 – Report

Programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci: stasera, tra le altre cose, si parlerà di federalismo fiscale.

Napoli, asilo nido pubblico Piazzi, realizzato grazie ai fondi europei. Perché è vuoto? Lunedì alle 21.20 su @RaiTre l'inchiesta di #Report sull'autonomia differenziata.@ComuneNapoli pic.twitter.com/4etxKHBIOf — Report (@reportrai3) November 3, 2019

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Nicola Porro

Canale 5

21.20 – Non è la d’Urso

Puntata in diretta del talk show di Barbara d’Urso.

Perché Alessandra Mussolini difende a spada tratta Tony Colombo a Live #noneladurso? Scoprilo quihttps://t.co/kEI1BXzvWd — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 4, 2019

Italia Uno

21.20 – Pacific Rim – La rivolta

Film del 2018, sequel di Pacific Rim del 2013. Inizia dieci anni dopo la battaglia che ha causato la chiusura della breccia: la ricostruzione del mondo è ancora incompleta, alcune città si sono riprese e prosperano, molte altre si trovano invece in gravissima crisi.

La7

21.15 – Grey’s Anatomy

Nuova puntata della quindicesima stagione della nota serie tv, andata in onda l’anno scorso negli Stati Uniti e nei mesi scorsi a pagamento su Sky.

Tv8

21.30 – I magnifici sette

Remake di un film western del 1960 che si ispirò a sua volta a I sette samurai di Akira Kurosawa. Il nuovo I magnifici sette è diretto da Antoine Fuqua e nel cast ci sono Denzel Washington, Chris Pratt, Haley Bennett, Ethan Hawke e Vincent D’Onofrio. Le premesse del film sono simili a quelle del 1960: un villaggio è in pericolo ma i suoi abitanti sono contadini o comunque gente per nulla capace di difendersi. Hanno bisogno di aiuto e lo trovano in sette individui che non si conoscono tra loro, che hanno storie diverse e che non sono proprio buoni a tutto tondo («fuorilegge, cacciatori di taglie, giocatori d’azzardo e sicari»).

Rai Movie

21.10 – Cavalcarono insieme

Film western del 1961 diretto da John Ford, con James Stewart e Richard Widmark. Affronta la questione del recupero dei prigionieri nativi americani e del loro reinserimento nella società dei bianchi.

Iris

20.20 – Changeling

È un film drammatico del 2008 diretto da Clint Eastwood, scritto da J. Michael Straczynski e basato su una storia vera. È interpretato da Angelina Jolie, John Malkovich e Riki Lindhome.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Il campione