Le capre che hanno aiutato a salvare la Ronald Reagan Library dagli incendi

La Ronald Reagan Presidential Library – cioè quella che Reagan finanziò a fine mandato, come fa per tradizione ogni presidente degli Stati Uniti – è stata salvata dagli incendi in California dell’ultima settimana anche grazie a un gruppo di cinquecento capre. Lo scorso maggio il personale della biblioteca aveva infatti ingaggiato un gregge di capre perché brucasse 5 ettari di erba attorno alla biblioteca, per impedire che innescasse o alimentasse gli incendi che ormai da anni devastano lo stato della California. La decisione si è rivelata previdente e l’area diserbata creata dalle capre ha tenuto a distanza l’Easy Fire, il grande incendio che sta bruciando nelle colline vicine della Simi Valley, non lontano da Los Angeles, minacciando migliaia di case nei dintorni e tenendo impegnati più di mille vigili del fuoco.

Le capre erano state fornite dall’azienda locale 805 Goats, che offre greggi di capre per interventi simili. Farsi ripulire un acro (4000 metri quadrati) di boscaglia dalle capre costa circa mille dollari (896 euro) e in California è una pratica che sta prendendo piede perché è più economica e rispettosa dell’ambiente rispetto all’uso di pesticidi chimici. In altre zone degli Stati Uniti, come nei parchi di New York, le capre sono usate per liberarsi dalle erbacce. Tra quelle di 805 Goats ci sono le capre Vincent van Goat, Selena Goatmez e Goatzart, tutti giochi di parole con goat che in inglese significa capra.

Melissa Giller, una portavoce della Ronald Reagan Library, ha detto alla televisione ABC che la decisione di usare le capre era stata presa su suggerimento dei Vigili del Fuoco locali, che avevano suggerito l’idea.