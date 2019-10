Cosa c’è stasera in tv

Buona parte della programmazione televisiva di oggi prevede i soliti programmi del giovedì sera: Un passo dal cielo, Piazzapulita, Dritto e rovescio, Maledetti amici miei. Più avanti si trovano tracce della festa di Halloween: Italia 1 trasmette Shining, proprio nel giorno in cui nei cinema esce il suo sequel, mentre su Paramount Channel trovate i due film sulla famiglia Addams, uno dopo l’altro.

Rai Uno

21.30 – Un passo dal cielo

Ottava puntata della quinta stagione di una fiction ambientata sulle Dolomiti. Parla di un gruppo di agenti della Forestale e il protagonista è Daniele Liotti.

Rai Due



21.20 – Maledetti amici miei

Nuova puntata del programma con Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi. La Rai lo definisce «un vero e proprio show televisivo dove l’anima è il racconto che, sulle fondamenta della grande confidenza e del feeling tra i 4 protagonisti, mette in scena ogni sera uno spettacolo diverso». Stasera saranno ospiti Brunori Sas e Levante.

Rai Tre



21.10 – A raccontare comincia tu

Raffaella Carrà conduce la seconda di sei nuove puntate durante le quali incontrerà e intervisterà personaggi famosi. Stasera la protagonista sarà Loretta Goggi.

Rete 4

21.30 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del talk show condotto da Paolo Del Debbio.

Canale 5

21.20 – Il viaggio di Temptation Island Vip

Puntata di recap dell’ultima edizione del programma (o almeno così sembra, a giudicare da com’è stata pubblicizzata).

