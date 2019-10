Fotofinish

Ci sono un po’ di rugby e molto calcio nella raccolta delle foto sportive della settimana: la solidarietà sportiva di Anthony Watson dell’Inghilterra, che consola Anton Lienert-Brown della Nuova Zelanda dopo averlo eliminato dalla Coppa del mondo di rugby; il cielo durante la partita di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bruges; un giovane tifoso della squadra di calcio inglese del Burnley dietro un vetro appannato e le espressioni del centrocampista Matteo Guendouzi dell’Arsenal e dell’allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Poi Donald Trump, tra gli spalti di gara 5 delle World Series tra Houston Astros e Washington Nationals, e per finire Lewis Hamilton che festeggia la vittoria del Gran Premio del Messico con un sombrero.

