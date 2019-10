Cosa c’è stasera in TV

Come tutti i sabati sera di questo periodo, in TV si vedranno Alberto Angela, due serie tv di indagini, la storia delle donne italiane negli ultimi cinquant’anni, Tu si que vales e una rielaborazione francese dei gialli di Agatha Christie. Ci sono inoltre le ennesime visioni di L’era glaciale e di I predatori dell’arca perduta. Se tutte queste cose vi annoiano e avete il tempo di guardare un filmone, in tutti i sensi, c’è Novecento di Bernardo Bertolucci.

Rai 1

21.25 – Ulisse, il piacere della scoperta

La quinta puntata di Ulisse è dedicata a Ben Hur, il film del 1959 vincitore di 11 premi Oscar. Alberto Angela racconterà com’era il mondo all’epoca in cui è ambientato, cioè il primo secolo dopo Cristo, quando l’Impero Romano stava ancora piuttosto bene.

#Ulisse, Il Piacere della scoperta: Alberto Angela racconta #BenHur, il film colossal che compie 60 anni, vincitore di 11 Premi Oscar.

“Il mondo di Ben Hur”, sabato #26ottobre in prima serata su @RaiUno e @RaiPlay.@UlisseRai1 @albertoangela pic.twitter.com/EAeE8ClMom — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) October 24, 2019

Rai 2

21.05 – N.C.I.S.

Episodio della 16esima stagione della serie poliziesca sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines. Sarà seguito da un episodio di un’altra serie, di genere simile: F.B.I.

Rai 3

21.30 – Le ragazze

Terza edizione del programma condotto da Gloria Guida che racconta vite di donne italiane, famose e non solo, le cui storie dicono molto anche sulla storia del nostro paese e su come sono cambiati usi e costumi, come si dice.

«È stato un anno bello perché ho vissuto la mia libertà.»

Nicoletta Sanna ha 71 anni ed è di Cheremule (Sassari). Cresciuta in orfanotrofio, nel 65 si trasferisce a Roma per frequentare il corso di infermiera professionale. #LeRagazze: alle 21:40 su #Rai3 con @Gloria_Guida. pic.twitter.com/cwinwvUpXO — Rai3 (@RaiTre) October 26, 2019

Rete 4

21.29 – I predatori dell’arca perduta

Primo dei film con protagonista l’archeologo Indiana Jones, interpretato da Harrison Ford. È del 1981 e ci sono i nazisti che vogliono impossessarsi della cosiddetta Arca dell’Alleanza, contenente frammenti delle tavole dei dieci comandamenti che Dio avrebbe dettato a Mosè.

Canale 5

21.24 – Tu si que vales

Seconda puntata della quinta edizione del talent show in cui Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari giudicano le esibizioni di aspiranti artisti in qualsiasi disciplina.

Vi aspettiamo sabato alle 21.20 su Canale 5 per una puntata a dir poco esplosiva! Ci sarà veramente da ridere 😂 💣💥 #TuSiQueVales pic.twitter.com/Zs3o5mTaKx — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) October 24, 2019

Italia 1

21.20 – L’era glaciale

Per chi è molto giovane e per gli altri che trovano rassicurante guardare e riguardare film che si sono visti già tante volte: il primo dei film di animazione in cui sono protagonisti Sid, Manfred, Diego e tutti gli altri animali che decidono di migrare verso sud per evitare il grande freddo.

La7

21.15 – Little Murders

Su La7 vanno in onda, come al solito, due episodi della serie francese ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

Rai Quattro

21.10 – I predoni

Film del 2016 che parla di rapine. Bruce Willis interpreta il proprietario di una banca.

Rai Movie

21.10 – Novecento

Sì, quel Novecento, quello di Bernardo Bertolucci che dura 395 minuti. Uscì nel 1976 e racconta l’Emilia nella prima metà del secolo scorso. Al centro della storia, che comincia nel giorno della morte di Giuseppe Verdi, nel 1901, c’è l’amicizia tra un proprietario terriero, interpretato da Robert De Niro, e un contadino, interpretato da Gerard Depardieu. Sullo sfondo, invece, ci sono i grandi eventi politici del primo Novecento italiano, dal Ventennio fascista alla Resistenza.

Iris

21.10 – Soluzione estrema

Thriller del 1998 con Michael Keaton e Andy Garcia. Il primo interpreta un criminale, il secondo un detective: hanno a che fare l’uno con l’altro perché il criminale è un potenziale donatore di midollo per il figlio del detective, malato.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – I mercenari 2

Sky Cinema Drama

21.00 – The Illusionist