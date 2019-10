I corpi di 39 persone sono stati trovati in un camion a Grays, vicino a Londra

Nella notte tra martedì e mercoledì la polizia dell’Essex, nel Regno Unito, ha trovato i corpi di 39 persone nel container di un camion nella zona industriale di Grays, una città a est di Londra. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze ma nessuna delle persone che si trovavano nel camion era ancora viva: secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia, tra i morti ci sono 38 adulti e 1 adolescente.

La polizia ha detto che il camion proveniva dalla Bulgaria e che era entrato nel Regno Unito sabato 19 ottobre passando dal porto di Holyhead, in Galles. L’autista del camion, un 25enne nordirlandese, è stato arrestato ed è sospettato di omicidio colposo.

Nascondersi all’interno dei camion è uno dei modi più frequenti usati dai migranti per entrare nel Regno Unito, ma per il momento la polizia non ha dato informazioni sulle persone trovate morte nel camion, limitandosi a dire che è iniziata la loro identificazione.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha detto di essere “sconvolto” dalla notizia e di essere in contatto costante con la polizia dell’Essex.

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 23, 2019