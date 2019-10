Cosa c’è stasera in TV

Il martedì in tv è il giorno dei talk show del martedì: #cartabianca su Rai Tre e DiMartedì su La7. Riparte poi Il Collegio, arrivato alla quarta edizione: gli e le studenti in questa puntata si troveranno negli anni Ottanta, ad avere a che fare con il Commodore 64 e il VHS, con l’aerobica e con la breakdance. Per chi volesse, ci sono anche una soap opera spagnola, una serie tv con Alessio Boni, una partita di Champions League e qualche film: due commedie e Maze Runner – La fuga, tra gli altri.

Rai Uno

21.35 — La strada di casa

Quinta puntata della seconda stagione di una serie tv con Alessio Boni e Sergio Rubini, prodotta da Luca Barbareschi.

Grazie per aver seguito ancora una volta con tanto affetto e interesse #LaStradaDiCasa2 . La quinta puntata vi aspetterà il 22/10 in prima serata su #Rai1.#AlessioBoni pic.twitter.com/EITtfOnVgI — Alessio Boni (@AlessioBoni_FP) October 8, 2019

Rai Due

21.20 — Il collegio

Quarta edizione di un programma che la Rai definisce «un docu-reality divenuto un vero e proprio fenomeno di costume tra i giovanissimi e gli adolescenti». Gli e le studenti si troveranno stavolta negli anni Ottanta, ad avere a che fare con il Commodore 64 e il VHS, con l’aerobica e con la breakdance.

Rai Tre

21.20 — #cartabianca

Nuova puntata della nuova stagione del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

Ancora polemiche sulla manovra economica, con alcuni partiti della maggioranza di governo che vorrebbero modificarla nella discussione in parlamento. A #cartabianca, la politica, l'economia, la società: con #BiancaBerlinguer, ogni martedì alle 21.20 su @RaiTre. pic.twitter.com/U2OBMq2yUm — #cartabianca (@Cartabiancarai3) October 19, 2019

Rete 4

21.25 — Una vita

Una soap opera spagnola ambientata all’inizio del Novecento.

Canale 5

21.00 — Manchester City-Atalanta

Probabilmente la partita internazionale più prestigiosa della storia dell’Atalanta, a Manchester contro i campioni d’Inghilterra da due anni consecutivi allenati da Pep Guardiola, valida per il terzo turno dei gironi di Champions League.

Italia Uno

21.20 — Le Iene show

Nuova puntata del noto programma che anche quest’anno andrà in onda il martedì e il giovedì. Le puntate del martedì saranno condotte da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

MARTEDÌ A LE IENE: OSPEDALI NON DA SOGNO

“Ci massacri solo perché siamo dei terroni”. Il governatore Michele Emiliano risponde così a @gaetanopecoraro sugli ospedali appena ristrutturati che chiudono in Puglia: martedì a #LeIene, dalle 21.15 su Italia1 https://t.co/E833tyy26l — Le Iene (@redazioneiene) October 21, 2019

La 7

21.20 — DiMartedì

Quinta puntata del talk show condotto da Giovanni Floris.

Andrea Scazzola è andato a #Parigi, dove le #tasse di successione sono altissime. E anche i francesi cercano qualche escamotage#dimartedì https://t.co/5RGYHt3oUk — diMartedì (@diMartedi) October 20, 2019

Tv8

21.30 — Io & Marley

Commedia con Owen Wilson e Jennifer Aniston, che interpretano una coppia che vuole provare ad avere un rapporto più disteso comprando un cane. Lui è il vero protagonista del film e diventerà parte della famiglia. Il film è tratto da un libro autobiografico del giornalista americano John Grogan ed è adattissimo a chi vuole farsi un bel pianto.

Nove

21.30 — Redemption – Identità nascoste

Film d’azione del 2013. Racconta la storia di un ex militare che per evitare la corte marziale scappa dall’ospedale in cui era ricoverato e si crea una nuova identità. Jason Statham è il protagonista.

Rai 4

21.10 — Maze Runner – La fuga

Sequel di Maze Runner – Il labirinto. Nel primo film un gruppo di ragazzini si risvegliava, senza sapere perché, all’interno di una radura chiusa su tutti i lati da enormi mura e circondata da un misterioso e pericoloso labirinto. Questo secondo capitolo parte dalla spiegazione: si scopre che dietro al labirinto del primo film ci sono organizzazioni occulte, virus ed esperimenti.

Rai Movie

21.10 — Il principe abusivo

Film italiano del 2013, scritto e diretto dal comico Alessandro Siani. Racconta di una principessa di un piccolo stato europeo che vuole far parlare di sé e allora escogita un piano che prevede un finto fidanzamento con un uomo povero e poco colto. Poi, ovviamente, se ne innamora davvero.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 — Dolceroma