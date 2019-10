Gente famosa su Instagram, che forse ancora non conoscete

Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza, scritto da Giulia De Lellis insieme a Stella Pulpo, è stato uno dei libri più venduti dell’ultimo mese. De Lellis è nata vicino a Roma, ha 23 anni, è famosa per una partecipazione a Uomini e Donne e soprattutto per essere una influencer: un personaggio popolare su internet, che sfrutta quella popolarità per influenzare comportamenti e magari acquisti di chi lo segue, in molto casi grazie a collaborazioni con aziende a cui fa pubblicità attraverso il proprio profilo. Su Instagram De Lellis ha 4 milioni di seguaci, ma grazie al libro (un po’ autobiografia, un po’ manuale di consigli) ha acquisito popolarità anche al di fuori del social network.

Su Instagram, che per molte persone continua a essere il social network del momento, nonostante la crescita di Tik Tok, ci sono molti altri personaggi che nonostante i milioni di seguaci complessivi sono ancora sconosciuti a chi non segue gli influencer.

Ne abbiamo scelti un po’, per dare una mano a chi non li conosce e per far sentire giovane chi li conosce. Non sono per forza di cose gli influencer (in molti casi le influencer) con più seguaci, e non necessariamente sono i più bravi (o le più brave) a fare quello che fanno. Sono persone che hanno un grande successo su internet, a cui per ora non ha fatto seguito una ugualmente grande fama tra chi non usa internet. Per intenderci, non hanno ancora fatto il salto che ha fatto Chiara Ferragni.

Clio Zammatteo

È il vero nome di Clio Makeup, che ha 36 anni ed è nata a Belluno, in Veneto. Ha già condotto programmi televisivi e pubblicato libri: è abbastanza vicina a essere famosa, ma non è ancora nota a tutti quelli che il sabato sera guardano Rai 1. Dà consigli su come truccarsi e su Instagram è seguita da 2,7 milioni di utenti.

Diana Del Bufalo

È di Roma, ha 29 anni e sebbene abbia ormai alcuni anni di esperienza in tv (prima come concorrente di Amici, poi in programmi come Mai dire Amici e Colorado Café) e qualche film all’attivo (mai con ruoli da protagonista), dove rende al meglio continua a essere Instagram, dove ha oltre un milione di follower. Si definisce «actress, singer, musician… entusiasta della vita». Prossimamente sarà nel programma di Amazon Prime Video Celebrity Hunted, insieme a Francesco Totti, Fedez e Luis Sal, tra gli altri.

Mariano Di Vaio

Ha 30 anni, è nato ad Assisi, su Instagram ha più di 6 milioni di seguaci ed è CEO di un marchio di abbigliamento che, sempre su Instagram, ha più di un milione di follower. Ha studiato da attore e ha provato a fare il cantante: la sua “Wait for me” ha superato il milione di visualizzazioni. Quando si parla di lui si fanno spesso paragoni con Chiara Ferragni, perché è partito come fashion blogger e poi è diventato anche altro.



Beatrice Valli

Ha 24 anni, è di Bologna, è passata anche lei da Uomini e Donne e «posta giornalmente numerosi outfit, consigli di bellezza e per mantenersi in forma».

Giorgia Gabriele

Ha 33 anni, è laziale e anche lei ha più di due milioni di seguaci (un numero che non raggiungono in molti, tra gli influencer italiani). È stata compagna di Gianluca Vacchi (se non sapete chi è, siete rimandati al corso precedente), è una fashion buyer e disegnatrice di abiti ed è fondatrice e direttrice creativa del marchio di moda Wandering.

Camilla Boniardi

Ha 29 anni, è originaria di Monza, è nota come “Camihawke” e ha da poco raggiunto il milione di follower. Quel salto tra internet e la tv lo sta facendo in questi mesi, perché è in un programma di cucina insieme a Carlo Cracco. Sul suo profilo Instagram parla di vestiti, moda, viaggi o cucina, ma non è un’influencer di una di queste cose e basta. Rispetto a molte altre persone di questa lista, si prende meno sul serio e prova anche a far ridere.

Veronica Ferraro

Ha 32 anni, è di Milano, e appena sotto il milione di follower e il suo profilo Instagram rispetta tutti i canoni del profilo Instagram di una influencer di moda. A partire dalla descrizione che fa di sé: «Italian girl living in Milan 🇮🇹⁣⁣⁣».

Francesco Nappo

È un fotografo e “influencer digitale”, seguito su Instagram da oltre 6 milioni di utenti. Ha 26 anni, è nato a Pompei e sul suo profilo ci sono poche foto in cui si vede lui, ma molte con persone a loro volta famose su Instagram.

Valentina Ferragni

Se tua sorella Chiara ha 17 milioni di follower e la conoscono anche le comari del paesino, magari può passare inosservato il fatto che tu – Valentina Ferragni, nata a Cremona nel 1992 – abbia 2,8 milioni di follower, che comunque sono molti più di quelli di tutte le altre influencer italiane. Francesca, la terza sorella Ferragni, ha poco meno di un milione di follower.

Bendetta Rossi

H 47 anni, è di Fermo, nelle Marche, ed è una food blogger. Ha più di un milione di seguaci su YouTube, 1,7 milioni su Instagram e più di 5 milioni su Facebook. È stata in tv e ha pubblicato libri di ricette.

Chiara Nasti

21 anni e 1,7 milioni di follower. È nata a Napoli, ha pubblicato un libro – @nastilove. Diario di una fashion blogger – e tra le altre cose ha partecipato a un’edizione dell’Isola dei Famosi. Cosa fa lo dice il suo libro.

Chiara Biasi

Ha 29 anni, è nata a Pordenone e ha 2,4 milioni di follower. È una “lifestyle blogger”, dicono i siti che se ne occupano, perché oltre che di moda, parla anche di altre cose. Ma forse ogni fashion blogger può diventare “lifestyle blogger” parlando, almeno qualche volta, di qualcosa che non siano vestiti.

Cristina Buccino

Ha 34 anni, qualche esperienza in tv (anche per lei una partecipazione all’Isola dei Famosi, tra le altre cose) e 2,7 milioni di follower. È originaria di Castrovillari, in Calabria.



Roberta Carluccio

Ha 22 anni, è nata a Torino, ha partecipato a Temptation Island come tentatrice, ha 1,4 milioni di follower e sul suo sito si definisce “fitness model”.



Sabrina Cereseto

Ha 31 anni, è nata a Monza, ha 1,9 milioni di follower su Instagram e più o meno lo stesso numero di seguaci su YouTube. Nel 2008 partecipò a Miss Italia ed è appassionata di videogiochi.

E tanti altri

È difficile stabilire chi siano le persone così seguite su Instagram da diventare influencer – quindi qualcosa in più di una persona molto seguita su Instagram – e in molti casi generare un grande numero di interazioni.

Se le persone nominate fin qui non vi bastano, potrebbero interessarvi anche: Leonardo De Carli, Alice Venturi, Amedeo Preziosi, Giulia Penna, Marta Losito, Nicolò Balini, Beatrice Vendramin, Saul Nanni o Giulia Valentina. Insomma, è pieno Instagram di influencer – spesso giovani, ma non sempre – per cui postare cose su Instagram è quasi un’attività lavorativa, perché hanno centinaia di migliaia di follower. E nemmeno c’è solo Instagram, perché poi ci sono le persone famose grazie a YouTube (ne parlammo in parte qui), su Tik Tok o su Twitch. E tutto un mondo di “nanoinfluencer“.