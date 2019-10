Google ha confermato che aggiornerà i Pixel 4 con un sistema di riconoscimento facciale che funzioni solo a occhi aperti

Google ha annunciato che aggiornerà i suoi nuovi Pixel 4 presentati la settimana scorsa, in modo che il sistema per sbloccarli tramite il riconoscimento facciale non funzioni se si tengono gli occhi chiusi. L’aggiornamento sarà però diffuso “nei prossimi mesi” e l’azienda non ha fornito date precise.

Nella sua attuale versione, il riconoscimento funziona anche quando si hanno gli occhi chiusi: significa che chiunque potrebbe sbloccare lo smartphone di un altro, per esempio puntandoglielo in faccia mentre sta dormendo, o durante un furto per avere accesso ai dati ed evitare che il telefono venga bloccato a distanza in un secondo momento dal suo proprietario.