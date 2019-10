Cosa c’è stasera in TV

Questa serata televisiva domenicale qualcosa offre: c’è John Travolta da Fabio Fazio (ma anche su Rete 4, se preferite vederlo in un film invece che dal vivo), c’è quel famoso film con gli zombie che corrono fortissimo su Italia Uno, c’è il programma serale di Barbara d’Urso, per cultori della materia, e a “Non è l’Arena” si parla di Cicciogamer. Con Elsa Fornero!

Rai 1

21.25 – Imma Tataranni

Quinta puntata della nuova fiction Rai ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia e con protagonista Vanessa Scalera nel ruolo di una sostituta procuratrice di Matera.

"La vittima era una sua ex compagna di classe…se la sente comunque di affrontare il caso?"

"Sì."

La 5^ puntata di "#ImmaTataranni – Sostituto Procuratore" QUESTA SERA, domenica #20ottobre, alle 21:25 su #Rai1 pic.twitter.com/6Sn1fKPDTx — Rai1 (@RaiUno) October 20, 2019

Rai 2

21.05 – Che tempo che fa

Nuova stagione del talk show presentato da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Il programma da quest’anno è su Rai2 invece che su Rai1. Tra gli ospiti di questa sera ci sono John Travolta, Matteo Renzi, Enrico Brignano e Gabriele Salvatores.

Rai 3

20.30 – Il borgo dei borghi

Continua il programma condotto da Camila Raznovich che racconta i piccoli borghi italiani e che chiede agli spettatori di votare il loro preferito. I paesini in gara sono 60, tre per ogni regione italiana; 40, due per regione, sono nuovi, i restanti 20 hanno già partecipato alle edizioni precedenti del programma, iniziato nel 2014.

Rete 4

21.30 – Nella valle della violenza

Un western del 2016 con Ethan Hawke e John Travolta. Spiega tra le altre cose che se incontri un uomo che maneggia bene le armi ed è molto affezionato al suo cane, devi lasciarlo stare, il cane. Nel caso non l’aveste già imparato con John Wick, vale la pena ribadirlo.

Per il resto il film non è granché ma va riconosciuto che è interessante la scelta di Rete 4 di controprogrammare John Travolta (che sarà di persona a Rai Due da Fazio) con dell’altro John Travolta.

Canale 5

21.14 – Live. Non è la d’Urso

Il nuovo programma serale di Barbara d’Urso.

Stasera, tra le altre cose, si parla di che cosa significa essere asessuali, e si racconta la storia di una attrice pornografica che è stata in convento quando era molto giovane. ¯\_(ツ)_/¯

In convento da piccolissima, innamorata di un sacerdote e poi scopertasi pornostar, ecco Yudi Pineda #noneladursohttps://t.co/61WNlf2RyO — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 20, 2019

Italia 1

21.20 – World War Z

Gerry Lane (Brad Pitt) lavora per gli Stati Uniti in un mondo in cui c’è una gravissima epidemia che trasforma gli esseri umani in zombie (gli zombie poi sapete come sono: vogliono mangiare gli umani e trasformarli a loro volta in zombie).

Rispetto ai grandi film di morti viventi che l’avevano preceduto, World War Z portò una novità: qui gli zombie corrono. Fortissimo.

La7

20.35 – Non è l’Arena

Su La7 c’è il programma di approfondimento e inchieste condotto da Massimo Giletti.

Rai Quattro

21.11 – I segreti del settimo piano

Un thriller del 2013, ambientato a Buenos Aires. Uscendo dall’appartamento della ex moglie, un uomo lascia che i suoi figli percorrano da soli le scale per scendere al pianterreno. I bambini scompaiono nell’edificio senza lasciare traccia e l’uomo comincia disperatamente a cercarli.

Rai Movie

21.10 – Suite francese

Durante la Seconda guerra mondiale, Lucille Angellier vive assieme alla suocera in un piccolo paese della campagna francese, mentre suo marito è in guerra. Arriva l’occupazione nazista e un ufficiale tedesco si stabilisce – detestato – a casa loro.

Si innamorano.

Iris

21.00 – Prova a prendermi

Famoso film di Spielberg del 2002 in cui Leonardo DiCaprio interpreta il truffatore e falsario statunitense Frank Abagnale Jr.

Sky

Sky Cinema Collection

21.15 – Avengers: Infinity War