Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ricomincia la fiction con protagonista Gianni Morandi che fa il pediatra, e a un solo canale di distanza ci sono orsi umanoidi giganti che sparano raffiche di mitra a un esercito di robot ribelli in una Mosca semidistrutta. C’è poi Propaganda Live con Zoro, Makkox e l’ospite Roberto Saviano, oltre a un nuovo film di Antonio Albanese e a 1994, su Sky.

Rai Uno

21.25 – Tale e Quale Show

Il programma condotto da Carlo Conti in cui personaggi dello spettacolo imitano famosi cantanti italiani e internazionali, giudicati da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

In questa puntata sei concorrenti verranno eliminati, gli altri continueranno il TORNEO di #taleequaleshow con alcuni protagonisti della passata edizione.

Ci vediamo questa sera alle 21.25 in diretta su #Rai1! Non mancate! 😎 pic.twitter.com/axati2eWO3 — Rai1 (@RaiUno) October 18, 2019

Rai Due

21.20 – N.C.I.S. Los Angeles

“Finchè morte non ci separi”, un episodio della decima stagione della serie poliziesca sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti, che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines, in questo caso a Los Angeles.

Rai Tre

21.20 – Contromano

Film del 2018 di e con Antonio Albanese, che interpreta un commerciante milanese che per qualche motivo decide di portare in Senegal il venditore ambulante che gli fa concorrenza davanti al negozio.

Rete 4

21.20 – Quarto Grado

Programma condotto anche quest’anno da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Parlerà, al solito, di «episodi di nera del momento e di cold case che attendono ancora la verità».

Canale 5

21.40 – L’isola di Pietro 3

Terza stagione del telefilm con Gianni Morandi che interpreta un pediatra dell’isola di Carloforte, in Sardegna. Vi consigliamo di approfondire la trama guardando questo trailer che l’account di Mediaset ha pubblicato evidentemente per sbaglio su Twitter.

#LIsolaDiPietro3 sta per tornare in prima serata su #Canale5 .

Ma le sorprese non finiscono qui ❣

Seguiteci su tutti i social ufficiali della serie 😍😎🏖 pic.twitter.com/ojKznSF2o6 — Fiction Mediaset (@fictionmediaset) October 14, 2019

Italia Uno

21.20 – Guardians – Il risveglio dei guardiani

È un film di supereroi russo, tamarro come vi immaginate un film di supereroi russo: è evidentemente ispirato agli Avengers, anche se ha evidentemente un budget molto più ridotto: quando uscì in Russia nel 2017 fu stroncato per le pessime animazioni in CGI (la computer grafica), la trama poco originale e la recitazione scadente. Insomma, è un ottimo film se siete con una compagnia di amici appassionata di film brutti.



La7

21.15 – Propaganda Live

Sesta puntata della nuova stagione del programma con Diego Bianchi e tutta la compagnia, che avrà ospite tra gli altri lo scrittore Roberto Saviano.

Questa sera torna #propagandalive. In studio con noi Roberto Saviano. Ci vediamo alle 21.15 su @la7tv pic.twitter.com/KpnM68PTY9 — Propaganda Live (@welikeduel) October 18, 2019

TV8

21.25 – X Factor – Home Visit

Nuova puntata della nuova stagione, la tredicesima: ci sono gli “home visit”, cioè le visite dei giudici a casa dei concorrenti selezionati. Per chi ieri non l’ha vista in diretta su Sky Uno.

Rai 4

21.10 – I segreti del settimo piano

Thriller argentino del 2013 ambientato a Buenos Aires, su un avvocato i cui figli scompaiono misteriosamente.

#RicardoDarín è il protagonista del film di domenica sera: alle 21.10 il thriller argentino "I segreti del settimo piano" pic.twitter.com/iQhWK392zt — Rai4 (@RaiQuattro) October 18, 2019

Rai Movie

21.10 – Attacco al potere

Film del 2013 con Gerard Butler, che fa quello che negli anni Novanta faceva Bruce Willis. È un film molto d’azione e un pochino anche thriller. Il regista è Antoine Fuqua, che poi ha diretto The Equalizer – Il vendicatore, Southpaw – L’ultima sfida e I magnifici 7.

Iris

21.15 – Sorvegliato speciale

Film del 1989 diretto da John Flynn con Sylvester Stallone. La frase che ve lo farà ricordare è: «Nessuno è morto finché non è sepolto».



Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – 1994

Sky Cinema Ritorno al Futuro

21.15 – Black Sea