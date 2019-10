L’economia spiegata in giro

Venerdì mattina la redazione del Post sarà in una scuola di Roma per il primo appuntamento di un progetto in collaborazione con CDP (Cassa Depositi e Prestiti) per condividere i fondamentali e gli sviluppi attuali dell’economia contemporanea. Come raccontato nel comunicato:

Il Post vuole raccontare col proprio apprezzato approccio divulgativo i temi dell’economia in un momento storico in cui le questioni legate alla finanza pubblica, allo sviluppo industriale e alle questioni occupazionali sono sempre più al centro della scena pubblica. Avvalendosi di un’esperienza decennale nel giornalismo e nella divulgazione online e tramite eventi, i redattori del Post guidati dal direttore Luca Sofri si occuperanno di illustrare in termini semplici e attraenti i fondamenti della moderna economia. Partendo dai riferimenti più familiari e pop, come le serie TV, e arrivando a spiegare le basi essenziali della macroeconomia (che cos’è il PIL, che cos’è il debito pubblico), passando anche attraverso il racconto di come i cambiamenti economici toccano la nostra vita di tutti i giorni: le nuove forme di pagamento elettronico, gli effetti dello spread sui nostri mutui e quelli della recessione sui nostri lavori. Il primo evento di questo ciclo di incontri-spiegazione, realizzato in collaborazione con CDP, si svolgerà venerdì 18 ottobre a Roma, nell’Istituto di Istruzione Superiore Pertini Falcone.