Un autobus è finito contro un albero a Roma: ci sono diversi feriti

Mercoledì mattina, poco dopo le 9, un autobus della linea 301 si è schiantato contro un albero a Roma, all’incrocio tra via Cassia e via Oriolo, alla periferia nord della città: secondo il Messaggero ci sono dieci feriti, mentre secondo Repubblica i feriti sono 14. Alcuni di loro – 5 secondo il Messaggero, 4 secondo Repubblica – sono stati ricoverati in codice rosso, anche se non sono in pericolo di vita. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: ATAC, l’azienda che gestisce i trasporti pubblici di Roma, ha detto di avere avviato un’indagine.

#Roma #16Ottobre 9:10, incidente a un autobus del trasporto pubblico locale sulla via Cassia all’altezza del civico 481. Per cause da accertare, il mezzo è finito contro un albero: alcune persone sono rimaste ferite, #vigilidelfuoco al lavoro pic.twitter.com/jst1lnHiVp — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 16, 2019

Il parco mezzi di ATAC ha notoriamente molti problemi, soprattutto gli autobus: negli ultimi anni ne sono andati a fuoco decine ed è evidente che non sono abbastanza per le esigenze della città. Per questo in estate la giunta della sindaca Virginia Raggi ha annunciato l’acquisto di 227 nuovi autobus.