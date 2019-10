Cosa c’è stasera in tv

Il martedì in tv è il giorno dei talk show del martedì in tv: #cartabianca su Rai Tre e DiMartedì su La7. Questa settimana ci sarà però una ragione per fare tardi, se vi piace la politica, perché in seconda serata andrà in onda su Rai Uno il dibattito tra Matteo Renzi e Matteo Salvini, moderato da Bruno Vespa. Se invece non è la politica che vi interessa, c’è la nazionale di calcio. E se non è il calcio che vi interessa c’è Il libro di Henry, un film abbastanza recente da potervi essere sfuggito fin qui.

Rai Uno

20.30 — Liechtenstein – Italia

Partita del settimo turno delle Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020. Si gioca allo Rheinpark Stadion di Vaduz, in Liechtenstein. Sabato scorso, battendo 2-0 la Grecia allo Stadio Olimpico, l’Italia si è qualificata alla fase finale degli Europei con tre giornate di anticipo. Potrà quindi giocare le ultime partite di qualificazione senza pressioni e sfruttare l’occasione per sperimentare e dare spazio a chi ha giocato meno.

Rai Due

21.20 – Shall We Dance?

Film del 2004 con Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon, ispirato a un omonimo film giapponese. Parla di un avvocato insoddisfatto della sua vita che dopo aver visto una ballerina molto attraente decide di iscriversi a un corso di danza.

Rai Tre

21.20 — #cartabianca

Nuova puntata della nuova stagione del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

Rete 4

21.25 — Una vita

Una soap opera spagnola ambientata all’inizio del Novecento, che non c’entra niente con il romanzo di Italo Svevo.

Canale 5

21.21 — Il libro di Henry

Film del 2017 diretto da Colin Trevorrow (che aveva da poco fatto Jurassic World) con Naomi Watts e la comica Sarah Silverman, oltre all’allora 11enne Jacob Tremblay (quello di Room). Racconta di un bambino malato di cancro che architetta un piano per salvare la bambina che vive nella casa accanto dagli abusi del suo patrigno.

Italia Uno

21.20 — Le Iene show

Nuova puntata del noto programma che anche quest’anno andrà in onda il martedì e il giovedì. Le puntate del martedì saranno condotte da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

La 7

21.20 — DiMartedì

Quarta puntata del talk show condotto da Giovanni Floris.

TV8

21.25 — L’amore oltre la guerra

Film del 2016 ambientato durante la Seconda guerra mondiale. Racconta di un soldato nazista incaricato di scoprire se nella residenza dove vive in esilio Guglielmo II di Germania si sia infiltrata una spia. Il soldato finisce con l’innamorarsi di una delle donne di servizio dell’imperatore esiliato.

Nove

21.25 — Maldamore

È una commedia italiana di Angelo Longoni con Luca Zingaretti, Ambra Angiolini, Luisa Ranieri e Alessio Boni. A causa di un interfono per bambini lasciato acceso, due donne ascoltano le chiacchiere dei rispettivi mariti che si confessano di averle tradite: la scoperta travolgerà le vite delle due coppie, tutto raccontato in chiave comica.

Rai Movie

21.10 — Smetto quando voglio

Film italiano del 2014, diretto da Sydney Sibilia e con Edoardo Leo, Stefano Fresi, Valeria Solarino, Neri Marcorè e Libero De Rienzo (tra gli altri). Il film racconta la storia di alcuni squattrinati ricercatori universitari che per fare soldi si mettono a sintetizzare droga (forse l’idea iniziale è un po’ somigliante a Breaking Bad, ma comunque ha una sua originalità): la critica ne parlò abbastanza bene, e anche il suo sequel – uscito nel 2017 – ha ottenuto un discreto successo di critica.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie