Il confronto tra Renzi e Salvini in tv e in streaming

Stasera su Rai Uno andrà in onda il confronto tra l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi e l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il confronto era stato proposto da Renzi durante una puntata di Porta a Porta a metà settembre ed era stato accettato subito dopo da Salvini, che in precedenza aveva rifiutato offerte simili. Stavolta è andata diversamente, probabilmente perché entrambi possono guadagnare qualcosa dall’esposizione mediatica del confronto: Renzi sta cercando di ampliare la base elettorale del suo nuovo partito, Italia Viva, mentre Salvini non gode più della costante attenzione dei media da quando c’è stata la crisi di governo e il conseguente cambio di maggioranza, lo scorso agosto.

Dove vedere il confronto tra Renzi e Salvini

Il confronto tra Renzi e Salvini andrà in onda in seconda serata su Rai Uno, a Porta a Porta. Inizierà alle 22.50 — ma non sarà in diretta — e durerà poco più di un’ora. Nella prima mezz’ora ci sarà un confronto diretto moderato dal conduttore Bruno Vespa, senza regole né tempi da rispettare, mentre poi interverranno altri giornalisti. Sarà possibile seguire il confronto anche in streaming, dalla piattaforma Rai Play, a questo link.