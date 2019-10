I 176 migranti a bordo della nave Ocean Viking sbarcheranno a Taranto

🔴BREAKING: le autorità italiane hanno assegnato alla #OceanViking il porto di Taranto, nel sud Italia, come luogo sicuro.

I 176 migranti a bordo della nave Ocean Viking, gestita dall’ong SOS Mediterranee e da Medici Senza Frontiere, sbarcheranno a Taranto, in Puglia; lo ha confermato SOS Mediterranee. I 176 migranti sono stati soccorsi in due diversi momenti il 13 ottobre: 74 nella mattina e altri 102 nel pomeriggio .

