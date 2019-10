Le previsioni meteo per domani, lunedì 14 ottobre

Lunedì sarà un’altra giornata di cielo coperto in gran parte d’Italia, secondo le previsioni, ma non farà più freddo. Il tempo sarà brutto soprattutto in Liguria, Piemonte, Emilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e nord del Lazio, ma solo in Liguria e lungo le coste tirreniche più settentrionali è prevista pioggia. Al sud ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso.

Le previsioni meteorologiche per Milano

A Milano lunedì sarà una tipica giornata di inizio autunno, non particolarmente uggiosa e senza fenomeni meteorologici degni di nota. Per quanto riguarda le temperature, oscilleranno tra i 16 e i 21°C.

Le previsioni meteorologiche per Roma

Nemmeno a Roma dovrebbe piovere e le temperature saranno comprese tra i 16 e i 24°C.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.