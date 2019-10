Cosa c’è stasera in TV

Essendo venerdì, stasera ci sarà una puntata di Propaganda Live, mentre se non siete fan di Zoro e Makkox potete scegliere tra tre film piuttosto recenti – Suicide Squad, Arrival e Lasciati andare – oppure tra due film piuttosto datati, come Cliffhanger e Papillon. Se neanche i film sono quello che fa per voi, ci sono l’ultima puntata di Rosy Abate (ma dovete aver visto le altre), Tale e Quale Show e X Factor in chiaro. Se non vi piacciono neanche questi, allora rimangono solo le nuove puntate di 1994, ma quelle sono su Sky.

Rai Uno

21.25 – Tale e Quale Show

Quel programma condotto da Carlo Conti in cui personaggi dello spettacolo imitano famosi cantanti italiani e internazionali, giudicati da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Quinta puntata da non perdere questa sera alle 21.25 in diretta su #Ra1!

La gara si fa sempre più avvincente…#taleequaleshow pic.twitter.com/AAcNMjS2Qn — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 11, 2019

Rai Due

21.20 – N.C.I.S. Los Angeles

“Scomode verità”, il 16esimo episodio della decima stagione della serie poliziesca sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti, che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines, in questo caso a Los Angeles.

Rai Tre

21.20 – Lasciati andare

Commedia italiana di Francesco Amato, con due dei più apprezzati attori italiani: Toni Servillo (che lo è da molto tempo) e Luca Marinelli (che lo è da qualche anno). Oltre a loro ci sono anche Carla Signoris, Pietro Sermonti e Giacomo Poretti, senza Aldo e Giovanni. Servillo interpreta Elia, uno psicanalista un po’ annoiato e che, spaventato dagli anni che passano e da un malore, prova a cambiare: si mette a dieta e si scrive in palestra. Tra le altre cose incontra e conosce la personal trainer Claudia.

Rete 4

21.20 – Quarto Grado

Programma condotto anche quest’anno da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Parlerà, al solito, di «episodi di nera del momento e di cold case che attendono ancora la verità».

Canale 5

21.40 – Rosy Abate

Ultima puntata della nuova stagione della fiction su una potente capofamiglia mafiosa. Le vicende si svolgono sei anni dopo i fatti raccontati alla fine della prima stagione. Se vi ritrovate a paragonarla a Gomorra, è molto probabile che non faccia per voi.

Italia Uno

21.20 – Suicide Squad

Film del 2016 sui supereroi della DC Comics, diretto da David Ayer (Fury). Ci recitano Will Smith, Margot Robbie, Cara Delevingne e Jared Leto, che fa Joker. Il film parla di un gruppo di super-criminali che sono carcerati e che si mettono a collaborare con il governo in cambio della loro liberazione, prima della sua uscita era molto atteso ma dopo i critici lo demolirono. Ciononostante incassò 746 milioni di euro, quindi il pubblico non è stato poi così d’accordo.

La7

21.15 – Propaganda Live

Quinta puntata della nuova stagione del programma con Diego Bianchi e tutta la compagnia, che avrà ospite tra gli altri il compositore e direttore d’orchestra Ezio Boss.

Questa sera torna #propagandalive. Insieme a noi il Maestro Ezio Bosso, Lello Arena, Andrea Pennacchi, il nuovo corto di Gipi e un audio inedito a cura di Fabio Celenza. Ci vediamo alle 21.20 su @La7tv pic.twitter.com/0WA21sET33 — Propaganda Live (@welikeduel) October 11, 2019

TV8

21.25 – X Factor – Boot Camp

Nuova puntata della nuova stagione, la tredicesima: è la seconda parte dei Boot Camp, quella fase in cui vengono decisi i concorrenti che andranno al live. Per chi ieri non l’ha vista in diretta su Sky Uno.

Le sedie di @maramaionchi e @malikayane scottano 🔥

Non perdetevi la seconda parte di X Factor 13 – Bootcamp alle 21:15 in prima visione TV8 #XF13 pic.twitter.com/eItO8gYOrr — TV8 (@TV8it) October 11, 2019

Rai 4

21.20 – Arrival

Film di fantascienza del 2017 di Denis Villeneuve (Blade Runner: 2049) con Amy Adams e Jeremy Renner, che parla di alieni, anche se gli alieni si vedono poco: la protagonista è una linguista che deve decifrare il linguaggio di una specie arrivata misteriosamente sulla Terra. Ha ricevuto 8 nomination agli Oscar, ma ha vinto solo quello per il miglior montaggio sonoro.

Rai Movie

21.10 – Papillon

Film del 1973 con protagonisti Steve McQueen e un giovane Dustin Hoffman, che interpretano due criminali rinchiusi in un carcere su un’isola sperduta della Guiana Francese, negli anni Trenta. Il film racconta i loro disperati tentativi di evadere. La sceneggiature è di Dalton Trumbo, famoso scrittore e sceneggiatori la cui storia è raccontata qui.

Iris

21.10 – Cliffhanger – L’ultima sfida

Film d’azione con protagonista Sylvester Stallone, che interpreta un forte ed esperto scalatore oppresso dai sensi di colpa per la morte in alta quota della fidanzata. Essendo un film d’azione con Stallone potete aspettarvi che a un certo punto ci siano dei cattivi e che lui debba risolvere la situazione.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – 1994