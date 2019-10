Le previsioni meteo per domani, sabato 12 ottobre

Dato che c’è sempre apprensione sul tempo che farà il weekend, siamo lieti di annunciare che sabato non pioverà. Questo però non significa che ovunque sarà una bella giornata, perché in certe zone sarà parecchio nuvoloso. Di mattina sarà sereno ovunque, ma nel pomeriggio si annuvolerà sulla costa tirrenica settentrionale e su tutto il Nord, soprattutto nel Nord-Ovest. Di sera e di notte, quando il sole non sarà tramontato e le nuvole non daranno più fastidio, peristeranno su tutte le regioni del Nord, mentre al Centro e al Sud sarà perlopiù sereno.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano sabato sarà soleggiato fino alle 14 circa, poi diventerà un po’ nuvoloso. Comunque niente pioggia, e massima intorno ai 20 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma la situazione sarà più o meno analoga a quella di Milano, però con 5 gradi in più.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.