Non è mai troppo tardi

Martedì 15 alle 19,30 il Post presenta il suo nuovo corso di giornalismo alla scuola Belleville di Milano, con un incontro/conversazione, alleggerito ulteriormente da moderati alcolici, in cui risponderemo alle domande e curiosità di lettori e aspiranti studenti del corso (che inizia il 29 ottobre, ogni settimana il martedì). Il nuovo corso è sia il quarto ormai della rodata collaborazione con la scuola Belleville, sia nuovo e riorganizzato sulla base delle molte cose che abbiamo imparato anche noi in questi anni, in modo da rendere ancora più proficuo ed efficace il programma e l’alternanza tra cose raccontate e cose fatte. Teoria e pratica, come si dice. Ci vediamo martedì.

La Scuola Belleville è a Milano in via Poerio 29. Il direttore del Post prega di indicare ai lettori meno anziani la citazione che spiega il titolo.