Cosa c’è stasera in tv

La programmazione di stasera offre soprattutto i soliti programmi del mercoledì – Chi l’ha visto e Amici, su tutti – ma anche qualche novità. Su La7 inizia il nuovo programma di Licia Colò, mentre su Rai Uno danno un bel film di qualche anno fa, Il diritto di contare. Al di là dei primi sei canali trovate qualche discreta commedia romantica come Sliding Doors e La sposa fantasma.

Rai Uno

21.25 – Il diritto di contare

È un film che racconta la storia vera di tre donne nere che negli Sessanta diedero un rilevante contributo alla cosiddetta “corsa allo Spazio” e alle prime missioni spaziali della NASA. Le tre donne sono interpretate da Taraji P. Henson, Janelle Monáe e Octavia Spencer. Nel cast del film ci sono anche Kevin Costner e Kirsten Dunst. Il film, uscito nel 2016, piacque molto e fu anche candidato come Miglior film agli Oscar del 2017. Questo è l’articolo che vorrete leggere dopo averlo visto.

Rai Due

21.20 – Rocco Schiavone

Seconda puntata della terza stagione della serie televisiva tratta dai libri di Antonio Manzini, incentrati sul personaggio letterario di Rocco Schiavone. Il protagonista è Marco Giallini.

Sul luogo del delitto tutto ha un significato. 🔎 #RoccoSchiavone la serie, terza stagione, questa sera alle 21.20 su #Rai2 pic.twitter.com/j7X9TxksVi — Rai2 (@RaiDue) October 9, 2019

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata della nuova stagione dello storico programma condotto anche quest’anno da Federica Sciarelli.

Nella prossima puntata di "Chi l'ha visto?": Lisa Gabriele non si è suicidata, è stata uccisa. Riaperto il caso della giovane donna trovata senza vita il 9 gennaio 2005 nel Cosentino #chilhavisto → https://t.co/PCjqIObV9E Mercoledì 9 ottobre alle 21:20 #Rai3 pic.twitter.com/zyNgrBLSTx — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 8, 2019

Rete 4

21.25 – Fuori dal coro

Il programma di politica e di polemica condotto da Mario Giordano.

Torna questa sera #FuoriDalCoro!

Con @mariogiordano5 approfondiremo vari temi tra cui tragedia di Trieste, taglio parlamentari, business delle elemosine e diversi contributi e punti di vista sull’ideologia “green”

Ci vediamo questa sera, alle 21.25 su @rete4! @QuiMediaset_it pic.twitter.com/ZbTqjzGjak — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) October 9, 2019

Canale 5

21.20 – Amici Celebrities

Nuova puntata dell’edizione del talent show di Maria De Filippi che ha per protagonisti alcuni personaggi famosi.

Questa sera ci saranno anche LORO! Appuntamento alle 21.20 su Canale 5 con la quarta puntata di #AmiciCelebrities 💣💥💪 pic.twitter.com/5GHFqVBe2f — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 9, 2019

Italia 1

21.20 – Killer Elite

Film d’azione con Robert De Niro, Clive Owen e Jason Statham, incentrato su un gruppo speciale dell’intelligence britannica che ha come obiettivo quello di difendere i membri stessi dell’intelligence da vari attentati.

La7

21.15 – Eden, un pianeta da salvare

Prima puntata del nuovo programma di Licia Colò sull’ambiente e la natura, la cui stagione regolare dovrebbe partire nel 2020.

TV8

21.30 – Inferno

Film del 2016 di Ron Howard, basato sull’omonimo romanzo della saga thriller di Dan Brown, che ha ispirato anche Il codice Da Vinci e Angeli e Demoni. Il protagonista è sempre Tom Hanks, che interpreta il professore di semiologia Robert Langdon, che indaga su misteri religiosi del Vaticano e su una setta segreta. Il film è uscito nel 2016 e ha ottenuto recensioni pessime.

Rai Movie

21.10 – Zona d’ombra

Film con Will Smith che racconta la storia vera di Bennet Omalu, un neuropatologo nigeriano che scoprì una malattia degenerativa che colpisce il cervello dei giocatori di football americano per via dei colpi alla testa subiti in carriera. Il film ottenne recensioni così così.

Paramount Channel

21.15 – La sposa fantasma

Commedia romantica con Eva Longoria e Paul Rudd; lei interpreta una donna morta nel giorno del matrimonio che torna in forma di fantasma per impedire al marito di innamorarsi della sensitiva che lo sta aiutando a superare il trauma.

La5

21.10 – Sliding Doors

Nota commedia di buon successo con Gwyneth Paltrow e John Hannah, spesso ritrasmessa in tv.

Sky

Sky Cinema Uno, 21.15: Momenti di trascurabile felicità

Sky Cinema Due, 21.15: The Front Runner

Sky Cinema Romance, 21.00: L’estate all’improvviso