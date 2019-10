Wolfsberger-Roma in TV e in streaming

Wolfsberger-Roma è una delle partite valide per il secondo turno della fase a gironi di UEFA Europa League in programma stasera. Si gioca alle 18.55 alla Lavanttal-Arena di Wolfsberg, in Austria, e sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Come la Lazio – l’altra squadra italiana impegnata in Europa League – nei sorteggi di agosto la Roma è finita in un girone alla sua portata ma non così facile, dove oltre al Wolfsberger ci sono Borussia Mönchengladbach e Istanbul Basaksehir, con il quale la Roma ha giocato la prima partita all’Olimpico vincendo 4-0. La squadra di Paulo Fonseca viene da un’importante vittoria in campionato sul Lecce in trasferta, ma ha un persistente problema di infortuni: oltre a Diego Perotti e Cengiz Ünder, si sono aggiunti alla lista anche Henrikh Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini. Il Wolfsberger è alla sua prima partecipazione ai gironi di Europa League e ha esordito contro il Borussia Mönchengladbach, vincendo con un sorprendente 4-0 fuori casa.

Dove vedere Wolfsberger-Roma

Wolfsberger-Roma verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Federico Zancan e Luca Pellegrini. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.