Il baseball ha un problema di stadi vuoti

La stagione del baseball statunitense sta per finire: martedì sono iniziati i playoff della Major League, il miglior campionato di baseball al mondo, e tra meno di un mese si svolgeranno le World Series, le finali. Quella di quest’anno verrà ricordata come la stagione degli home run, visto il nuovo record di battute fuoricampo (l’undici per cento in più rispetto al precedente record), ma anche come la stagione in cui è stato raggiunto il minimo di biglietti venduti dal 2003.

Il New York Times scrive che nelle 2.429 partite della stagione regolare sono stati venduti circa 68 milioni di biglietti, più di un milione in meno rispetto ai 70 milioni del 2018, e più di 10 milioni in meno rispetto ai 79 milioni venduti nel 2007. Le partite di baseball sono mediamente più lunghe di quelle di basket e football, e seguire i nove inning allo stadio dal vivo vuol dire poter dover stare seduti anche per tre/quattro ore, cosa che per un pubblico sempre più anziano può risultare faticoso.

Quello che una volta era il “passatempo nazionale” degli Stati Uniti, negli ultimi anni ha attirato sempre meno nuovi tifosi, con la conseguenza che negli stadi gli spettatori sono diventati sempre meno. La difficoltà del baseball nello stare al passo con i due altri sport più diffusi negli Stati Uniti, il basket e il football americano, è un problema che va avanti da diverso tempo e che preoccupa non poco le squadre della MLB, che fanno sempre più fatica a far appassionare le nuove generazioni a questo sport.

Allo stesso tempo, però, i prezzi dei biglietti sono aumentati, cosa che per uno sport seguito soprattutto dalla classe operaia ha significato un progressivo svuotamento degli stadi. Nonostante la perdita di ricavi provenienti dai biglietti, le squadre quest’anno hanno ottenuto ricavi che hanno superato del 70 per cento quelli di dieci anni fa, grazie alla vendita dei diritti televisivi e a nuove sponsorizzazioni. L’accordo televisivo stipulato nel 2018 dalla MLB con la Fox porterà infatti alle squadre circa 5 miliardi di dollari tra il 2021 e il 2028, quasi un miliardo in più dell’accordo precedente.