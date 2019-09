Cosa c’è stasera in tv

Stasera in tv ci sarà Presa Diretta dove, tra le altre cose, si parlerà di gioco d’azzardo legale (gli italiani, dicono i dati, sono i più grandi scommettitori d’Europa). Tra i film: North Country, Storia di Josey (racconta il sessismo subito da una donna che lavora in miniera e che decide di fare causa all’azienda: è una storia vera); Il socio (diretto da Sydney Pollack); Agente 007. Bersaglio mobile (con protagonista Roger Moore). E poi, il Commissario Montalbano e due programmi in cui dei vip fanno cose.

Rai Uno

21.25 – Il Commissario Montalbano. La vampa d’agosto

Sempre lui.

Rai Due

21.20 – Stasera tutto è possibile

Quinta edizione dello show comico in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport partecipano a vari giochi. Nelle prime quattro edizioni il presentatore è stato Amadeus, mentre in quest’ultima è Stefano De Martino.

Rai Tre

21.45 – Presa Diretta: Vizio di Stato

Il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona. Stasera, tra le altre cose, si parlerà di gioco d’azzardo legale: slot machine, gratta e vinci, enalotto, superenalotto, scommesse sulle corse di cavalli e sportive in genere, bingo. Gli italiani, dicono i dati, sono i più grandi scommettitori d’Europa.

Con “Vizio di Stato” in onda questa sera, alle 21.45 su #Rai3, #PresaDiretta entra nel mondo del gioco d’azzardo legale. Un giro di affari da 107 miliardi di euro all’anno e lo Stato ne mette in tasca 10,3. E quanto resta invece, nelle tasche dei giocatori?@IaconaRiccardo pic.twitter.com/JVu7zGfYU9 — Presa Diretta (@Presa_Diretta) September 30, 2019

Rete 4

21.30 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Nicola Porro.

Canale 5

21.35 – Temptation Island Vip

Nuova stagione del programma che cerca di far lasciare delle coppie (o, ma sono punti di vista, di rafforzare la loro relazione). I concorrenti sono coppie di personaggi famosi i cui componenti sono separati e passano del tempo a far niente, in un bel posto, circondati da persone giovani e belle il cui unico ruolo è sedurle o comunque farli sentire belli, simpatici e intelligenti.

⚠️ Anna tornerà davvero a casa? Per scoprire come continuerà il suo viaggio nei sentimenti basterà guardare #TemptationIslandVip domani alle 21.20 su Canale 5 😉 pic.twitter.com/A3S3aAYjSZ — Temptation Island (@TemptationITA) September 29, 2019

Italia Uno

21.20 – Rambo II, La vendetta

Sequel del celebre film Rambo, sempre con Sylvester Stallone e Richard Crenna. Anche qui Stallone ha partecipato alla sceneggiatura.

La7

21.25 – Il socio

È un film del 1993 diretto da Sydney Pollack e tratto dal bestseller dello scrittore statunitense John Grisham.

TV8

21.30 – Agente 007. Bersaglio mobile

Ultimo film di 007 con protagonista Roger Moore, e tra gli attori ci sono anche Dolph Lundgren (cioè Ivan Drago di Rocky IV) e Grace Jones, cioè la grande cantante disco degli anni Ottanta. Il cattivo di turno è interpretato da Christopher Walken, uno psicopatico che vuole distruggere la Silicon Valley per ottenere il controllo sul mercato dei microchip.

Iris

21.10 – North Country. Storia di Josey

Film del 2005 tratto da un caso giudiziario che ispirò a sua volta il libro “Class action: the landmark case that changed sexual harassment law“. Racconta il sessismo e la violenza subita da una donna che lavora in miniera e che decide di fare causa all’azienda.

Rai 4

21.20 – Le colline hanno gli occhi

Film horror. È del genere “individui si trovano bloccati dove non vorrebbero e lì accanto vivono dei temibili e bruttissimi cannibali che cercheranno di mangiarseli tutti”. È del 2006, remake di quello diretto nel 1977 da Wes Craven.

Rai Movie

21.10 – La maschera di fango

Film western del 1952 con Gary Cooper. Il maggiore nordista Lex Kearney viene radiato dall’esercito dopo una resa che gli è costata la perdita dei cavalli del plotone. Deve cercare di riguadagnare l’onore perduto.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Dragon Trainer – Il mondo nascosto