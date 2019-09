Cosa c’è stasera in TV

21.00 – Rush Racconta una delle più famose e avvincenti rivalità nella storia della Formula 1: quella tra Niki Lauda e James Hunt, culminata nella stagione del 1976. Il film è stato definito molto aderente alla realtà da Niki Lauda e da altri protagonisti dell’epoca: mostra con accuratezza il rapporto tra i due piloti e le loro vicende fuori dai circuiti, e descrive anche efficacemente com’era la Formula 1 quarant’anni fa, quando ogni pilota metteva in conto di non arrivare vivo alla fine di una stagione.

21.10 – Parker Ultimo film d’azione del ciclo di Rai 4 “My name is Jason” dedicato a Jason Statham.

21.25 – The Missing È un film del 2003 diretto da Ron Howard con Cate Blanchett, Tommy Lee Jones, Evan Rachel Wood, Jenna Boyd, Aaron Eckhart, Val Kilmer.

21.15 – Little Murders Su La7 vanno in onda due episodi della serie francese ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

21.20 – Space Jam Il film sul basket di maggiore incasso di sempre e il terzo più proficuo del genere sportivo. Uscito nel 1996, diretto da Joe Pytka, con Michael Jordan, Bugs Bunny, Bill Murray, Duffy Duck, Larry Bird, altri ex giocatori di NBA, i Looney Tunes e i Monstars.

Ci siamo fatti un giro nella scuola per capire che aria tira prima della seconda puntata di #AmiciCelebrities , sentite qua! Sabato alle 21.20 tutti sintonizzati su Canale 5 😉 pic.twitter.com/sZydjPoEgL

Si definiva “omo sanza lettere” eppure all’epoca, come oggi, appariva come una vera e propria luce del sapere.

Stasera in televisione Rai 1 trasmette una puntata di Ulisse con Alberto Angela dedicata a Leonardo Da Vinci, mentre su Rai 3 c’è uno degli ultimi film da regista di Sydney Pollack. Su Canale 5 continua la variante del reality Amici di Maria De Filippi e Italia 1 ripropone il film di animazione Space Jam. Tra gli altri film più rilevanti della serata ci sono 40 carati con Sam Worthington, Rush di Ron Howard e The Missing, sempre di Ron Howard. Oppure ci sono i posticipi della sesta giornata di Serie A .

