Celebripost

Non c’era solo Jennifer Lopez, tra le persone che valeva la pena fotografare questa settimana, anche se probabilmente la sua è la foto che avete visto più in giro dal weekend scorso. Ed è altrettanto probabile che abbiate sentito molto parlare di Phoebe Waller-Bridge (nel caso fosse la prima volta, qui trovate un riassunto su chi sia e su cosa abbia fatto finora), che agli Emmy Awards è stata la più premiata. Poi ci sono il principe Harry e Meghan Markle con il loro figlio Archie, Angela Merkel che firma un autografo su una paperella di plastica, Joe Biden al barbecue, un bambino che tira la collana al Papa e la faccia che fai quando il tuo compagno di banco è David Beckham. Ma queste sono solo un terzo delle foto di questa raccolta: si potrebbe continuare con Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Marilyn Manson e anche Will Smith, che a 51 anni se la cava molto bene a divertirsi, ma andremmo lunghi, meglio sfogliare la gallery.