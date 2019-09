McDonald’s venderà in alcuni ristoranti canadesi gli hamburger di origine vegetale di Beyond Meat

McDonald’s ha comunicato che a partire dall’inizio di settembre venderà in alcuni suoi ristoranti canadesi degli hamburger di Beyond Meat, che insieme a Impossible Foods è una delle due principali aziende che si occupano di “carne” e hamburger di origine vegetale dal sapore molto simile alla vera carne. La decisione di McDonald’s arriva dopo che Burger King, uno dei principali concorrenti di McDonald’s, aveva avuto un riscontro molto positivo vendendo negli Stati Uniti gli hamburger di Impossible Foods. Dopo l’annuncio dell’accordo, le azioni di Beyond Meat hanno aumentato il loro valore di oltre il 10 per cento.