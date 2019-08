Burger King estenderà la vendita degli hamburger con la “carne impossibile” in tutti gli Stati Uniti

La catena di fast food Burger King estenderà a tutti gli Stati Uniti la vendita degli Impossible Whopper, cioè degli hamburger a base vegetale ma che ricordano moltissimo il sapore e la consistenza della carne di manzo grigliata. Dopo una fase sperimentale avviata lo scorso aprile in sei aree degli Stati Uniti, Burger King inizierà a venderli in tutti i suoi 7.000 ristoranti statunitensi, anche se per ora soltanto per un periodo di tempo limitato. Secondo un rapporto della società specializzata inMarket, i Burger King in cui sono stati venduti gli Impossible Whopper hanno attirato il 18,5 per cento di persone in più rispetto alla media nazionale della catena, nel primo mese. La società non ha diffuso dati ufficiali sul numero di panini venduti.