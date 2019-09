Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci soprattutto film già visti in tv, da Era mio padre a Di nuovo in gioco di Clint Eastwood, insieme a una nuova puntata della fiction che va in questo periodo su Rai Uno, alla riedizione dei Giochi senza frontiere e a un programma speciale di Renzo Arbore dedicato a Gianni Buoncompagni.

Rai Uno

21.30 – Un passo dal cielo

Terzo e quarto episodio della quinta stagione di una serie italiana di indagini ambientata sulle Dolomiti. Parla di un gruppo di agenti della Forestale. Il protagonista è Daniele Liotti.

Rai Due

21.05 – No, non è la BBC

Programma speciale condotto da Renzo Arbore per ricordare Gianni Boncompagni, storico conduttore radiofonico e autore televisivo morto nel 2017. Boncompagni era famoso soprattutto per aver lavorato a programmi radio storici insieme a Renzo Arbore – Bandiera Gialla e Alto gradimento – e per la sua collaborazione con Raffaella Carrà, di cui è stato anche il compagno. Fra gli anni Ottanta e Novanta Boncompagni curò due dei programmi televisivi più di successo di quegli anni: Domenica In, che va in onda su Rai Uno ancora oggi, e Non è la RAI, uno dei più famosi programmi di sempre delle reti Mediaset.

“La sua personalità compensava la mia.

Da lui ho imparato molto. Ammiravo il suo senso pratico e la sua intelligenza vispa. In ‘No, non è la BBC’, ripercorriamo la carriera di #GianniBoncompagni, con i racconti di chi lo ha conosciuto”

Renzo Arbore

Il #26settembre su @RaiDue pic.twitter.com/Y0oIShKhNt — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) September 25, 2019

Rai Tre

21.20 – Era mio padre

Film del 2002 che ricevette sei nomination agli Oscar, vincendo poi quello per la fotografia. Racconta la storia di un gangster con moglie e figli. Uno di loro assiste a un omicidio eseguito dal padre, che da quel momento fugge con lui per salvarlo dalla vendetta degli altri gangster. Nel cast ci sono Tom Hanks, Jude Law, Jennifer Jason Leigh, Daniel Craig, Stanley Tucci e Paul Newman, in quella che fu la sua ultima apparizione cinematografica.



Rete 4

21.30 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del programma condotto da Paolo Del Debbio.

A @Drittorovescio_ #PaoloDelDebbio intervista @GiorgiaMeloni

Tra i temi della puntata: le manifestazioni sul clima, l'aumento delle tasse e l'immigrazione tra sicurezza e integrazione

In prima serata su @rete4 https://t.co/ZExMwIzsbK pic.twitter.com/H5Skws6VTD — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) September 26, 2019

Canale 5

21.30 – Eurogames

È una riedizione del vecchio Giochi senza frontiere, il gioco televisivo in cui squadre rappresentanti i diversi paesi europei si sfidavano in una serie di prove. La nuova edizione sarà condotta da Ilary Blasi e Alvin.

Italia Uno

21.20 – Bastille – Il colpo del secolo

Film del 2016 con Idris Elba che interpreta un agente della CIA. È ambientato a Parigi e ci sono dei ladri e una bomba.



La7

21.15 – Piazzapulita

La ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova sarà ospite del talk show politico di Corrado Formigli.



TV8

21.25 – Nessuno mi può giudicare

Film del 2011 con Paola Cortellesi e Raoul Bova. È ovviamente una commedia: Cortellesi interpreta una donna ricca il cui marito muore in un incidente stradale, lasciandole un sacco di debiti. Deve quindi cambiare stile di vita, e per guadagnare abbastanza soldi per ripagare i creditori decide di fare la escort: intanto conosce e si innamora di Bova, che interpreta il gestore di un internet cafè.



Rai Movie

21.10 – A United Kingdom: L’amore che ha cambiato la storia

Film del 2016 con protagonisti David Oyelowo e Rosamund Pike, racconta la storia di Seretse Khama, un principe del Botswana quando era ancora un protettorato del Regno Unito, che si innamora e sposa una donna britannica, Ruth Williams.



Iris

21.15 – Di nuovo in gioco

Film del 2012 diretto da Robert Lorenz. La cosa che lo rende interessante è il fatto che ci sia Clint Eastwood, che aveva fatto l’attore in un film di cui non era regista per l’ultima volta nel 1993. Qui interpreta un anziano osservatore – con problemi di vista – di una squadra di baseball, che si fa aiutare dalla figlia, con la quale ha una relazione complicata. La figlia è Amy Adams.



Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – November Criminals