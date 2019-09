Cosa c’è stasera in TV

Questa sera ci sono parecchi film tra cui scegliere: su Rai 1 c’è una commedia con Miriam Leone che congela il cadavere della nonna per intascarne la pensione, su Italia 1 c’è I Fantastici 4 e Silver Surfer, su TV8 c’è l’ormai classico ll Codice Da Vinci, su NOVE c’è Tutte contro lui – The Other Woman, commedia del 2014 con Cameron Diaz (che nel frattempo ha smesso di recitare, se non ve ne eravate accorti), mentre su Rai Movie c’è Hurricane – Il grido dell’innocenza, film sulla vita del pugile Rubin Carter, quello a cui Bob Dylan dedicò la celebre canzone “Hurricane”. In alternativa su Canale 5 c’è un docu-film sulla vita di Al Bano.

Rai Uno

21.25 – Metti la nonna in freezer

Film del 2018 che racconta di una ragazza che lavora come restauratrice, ma che per tirare avanti fa affidamento sull’aiuto economico che le dà sua nonna. Quando la nonna muore, la ragazza decide di nasconderne il cadavere in un freezer, per continuare a riscuoterne la pensione. I suoi piani rischiano di saltare quando un giorno conosce un integerrimo finanziere e se ne innamora. I protagonisti sono Miriam Leone e Fabio De Luigi.

Rai Due

21.20 – Rocco Schiavone – Prima che il gallo canti

Replica di una puntata della seconda stagione della serie televisiva tratta dai libri di Antonio Manzini, centrati sul personaggio letterario di Rocco Schiavone. Il protagonista è Marco Giallini.

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata della nuova stagione dello storico programma anche quest’anno condotto da Federica Sciarelli.

Questa sera a #chilhavisto: La registrazione depositata in procura. C'è un fascicolo su Antonio Ciontoli? Conterrebbe l'ipotesi di un reato nei confronti di una prostituta. Esiste davvero? Questa sera alle 21:20 su #Rai3 chilhavisto →https://t.co/OoSswbtyfM pic.twitter.com/oQi6nXPEWS — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 25, 2019

Rete 4

21.25– Fuori dal coro

Il programma di politica e di polemica condotto da Mario Giordano.

• Torna questa sera, in prima serata su Rete4, il nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”!

• Al centro della puntata, l’intervista al leader della Lega @matteosalvinimi sull’attualità politica e l’immigrazione.

• Ci vediamo alle 21.25! pic.twitter.com/ryTwZ6i3jy — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) September 25, 2019

Canale 5

21.20 – È la mia vita

Docufilm sulla vita e la carriera del cantante Al Bano (nome d’arte di Albano Carrisi).

In prima serata su #Canale5 va in onda “È la mia vita” docu-film su #AlBano che racconta la carriera, le gioie e le sofferenze dello straordinario artistahttps://t.co/qnCT6pwGhC — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) September 25, 2019

Italia Uno

21.20 – I Fantastici 4 e Silver Surfer

Film di supereroi del 2007, sequel dei Fantastici 4 del 2005. La Terra ha due problemi: il solito malvagio dottor Destino e Silver Surfer, servo di Galactus, l’entità misteriosa nota anche con il nome di “divoratore di mondi”. La saga ha anche un sequel: nel 2015 uscì Fantastic 4 – I fantastici 4. Fu un clamoroso disastro.

La7

21.15 – Atlantide

Programma di approfondimento storico e culturale condotto da Andrea Purgatori.

TV8

21.30 – ll Codice Da Vinci

Film con Tom Hanks del 2006, diretto da Ron Howard e basato sull’omonimo romanzo di Dan Brown. Al Louvre di Parigi c’è stato un omicidio e tutti gli indizi fanno pensare a una setta religiosa.

Nove

21.25 – Tutte contro lui – The Other Woman

Commedia del 2014 con Cameron Diaz che interpreta una donna che scopre che il suo fidanzato è in realtà sposato, e contemporaneamente ha una relazione anche con una terza donna. Quando anche le altre due donne scoprono i segreti dell’uomo, le tre decidono di allearsi per vendicarsi.

Iris

21.00 – Thirteen Days

Film del 2000 in cui tra i personaggi ci sono il presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy, suo fratello Bobby e sua moglie Jacqueline. Parla di Guerra Fredda e della crisi dei missili a Cuba. C’è Kevin Costner.

Rai Movie

21.10 – Hurricane – Il grido dell’innocenza

Film del 1999 diretto da Norman Jewison e basato sulla vita del pugile Rubin Carter, quello della famosa canzone di Bob Dylan. Rubin “Hurricane” Carter è interpretato da Denzel Washington.

Sky

Sky Cinema Uno

21.00 – Ma cosa ci dice il cervello