Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci sarà la nazionale maschile di pallavolo contro la Francia e poiché è martedì su La7 e Rai Tre ci saranno i soliti programmi di approfondimento politico e di attualità. Tra i film: Pride (il racconto del sostegno della comunità LGBTQI di Londra allo sciopero dei minatori britannici del 1985), il primo film di Checco Zalone e Victor – La storia segreta del dott. Frankenstein (in cui la vicenda è raccontata dal punto di vista dell’assistente Igor). Infine, una serie tv italiana e due soap opera.

Rai Uno

21.30 — La strada di casa 2

Seconda stagione di una serie tv con Alessio Boni e Sergio Rubini, prodotta da Luca Barbareschi. L’ufficio stampa Rai descrive così la trama di questa nuova stagione: «Dopo tre anni di reclusione, Fausto Morra è ora un uomo libero. La misteriosa sparizione di Irene, fidanzata del figlio Lorenzo, e le inquietanti rivelazioni sulla sua azienda agroalimentare lo costringeranno a scendere nuovamente a patti con il male. Un racconto ricco di colpi di scena, svolte ed emozioni forti, incentrato su tematiche di stringente attualità».

Rai Due

21.00 — Francia-Italia

Le due nazionali maschili di pallavolo giocheranno il quarto di finale dei Campionati Europei 2019.

Rai Tre

21.20 — #cartabianca

Nuova puntata della nuova stagione del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

Gli italiani non si sono ancora abituati alla nuova maggioranza che già la politica offre un'altra sorpresa, l'addio di Renzi al Pd.

Che effetti avrà sul governo di Giuseppe Conte? E sull'opposizione? #cartabianca, con #BiancaBerlinguer, ogni martedì alle 21.20 su @RaiTre. pic.twitter.com/qMfyPeoggK — #cartabianca (@Cartabiancarai3) September 21, 2019

Rete 4

21.30 — Il segreto

22.30 — Una vita

Anche questa settimana su Rete 4 ci sarà serata-soap-opera-spagnola: due prime tv di due diverse, entrambe ambientate all’inizio del Novecento.

Canale 5

21.35 — Cado dalle nubi

È il primo film di Checco Zalone, girato nel 2009, dove Zalone interpreta un giovane cantante pugliese che per ottenere successo si trasferisce a Milano.

Italia Uno

21.20 — Logan – The Wolverine

Film del 2017 con Hugh Jackman, liberamente ispirato alla serie a fumetti Marvel Comics Vecchio Logan: è il terzo film della serie spin-off dedicata a Wolverine.

La 7

21.20 — DiMartedì

Terza puntata del talk show condotto da Giovanni Floris.

TV8

21.25 — Codice Unlocked

Film d’azione del 2017 con Noomi Rapace, Orlando Bloom, Toni Collette, John Malkovich e Michael Douglas. Racconta la storia di Alice Racine, un’agente della CIA che cerca di individuare i terroristi utilizzando la copertura di assistente sociale.

Nove

21.25 — Il supplente 2

Reality show in cui un vip viene chiamato in una classe a fare lezione. In questa puntata ci sarà Joe Bastianich.

Rai 4

21.20 — Victor – La storia segreta del dott. Frankenstein

Film del 2015 con Daniel Radcliffe (noto soprattutto per aver interpretato Harry Potter) nei panni dell’assistente di Victor Frankenstein, interpretato da James McAvoy. La storia è raccontata dal punto di vista dell’assistente, Igor.

Rai 5

21.15 — Pride

Il racconto del sostegno della comunità LGBTQI di Londra allo sciopero dei minatori britannici del 1985. Nel 2014 è stato presentato al Festival di Cannes nella sezione “Quinzaine des Réalisateurs”, ed è stato premiato con la Queer Palm.

Rai Movie

21.10 — Matrimoni e altri disastri

Commedia con Fabio Volo, Luciana Littizzetto, Margherita Buy e Francesca Inaudi.

Iris

21.15 — Si può fare… amigo

È stato definito un western per famiglie: è del 1972 e c’è Bud Spencer.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 — No Escape – Colpo di stato