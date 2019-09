Le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna saranno il 26 gennaio 2020

Le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna saranno domenica 26 gennaio 2020. Lo ha annunciato la Regione dopo che il presidente della Corte d’Appello di Bologna Giuseppe Colonna ha accettato la data proposta dal presidente Stefano Bonaccini, del Partito Democratico. L’intervallo di tempo in cui era previsto il voto era tra l’ultima domenica d’ottobre e l’ultima di gennaio e inizialmente si era parlato di votare a novembre: Bonaccini ha proposto l’ultima data possibile in modo da permettere alla giunta regionale di approvare la legge di bilancio 2020-2022, evitando l’esercizio provvisorio che avrebbe limitato l’operatività della Regione.

Il centrodestra ha criticato Bonaccini per la decisione di posticipare il voto che potrebbe servire al Partito Democratico per accordarsi con il Movimento 5 Stelle per avere il suo sostegno e quello di Italia Viva, la nuova formazione politica dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Alle precedenti elezioni regionali, il 23 novembre 2014, Bonaccini aveva ottenuto il 49 per cento dei voti. La candidata del centrodestra dovrebbe essere la senatrice leghista Lucia Borgonzoni, anche se il suo nome non è ancora stato confermato ufficialmente.