Cosa c’è stasera in tv

Stasera inizia la nuova fiction di Rai Uno, Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ambientata a Matera. È una serata di altri ritorni, come quello di Non è l’Arena di Massimo Giletti con ospite Matteo Renzi, e di Il Borgo dei Borghi; o comunque di seconde puntate, come quella di Live. Non è la D’Urso con ospite Matteo Salvini e di 4 Hotel di Bruno Barbieri. Tra i film da prendere in considerazione ci sono Collateral, se vi piace l’azione, e Doctor Strange, se vi piacciono i supereroi o Benedict Cumberbatch in versione muscolosa.

Rai Uno

21.25 – Imma Tataranni – Sostituto procuratore

È la prima puntata della nuovo fiction di Rai Uno, ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia e con protagonista Vanessa Scalera nel ruolo di una sostituta procuratrice di Matera.

Rai Due

21.20 – Hawaii Five-O

Ottava stagione della serie statunitense che racconta le vicende di una squadra investigativa speciale alle Hawaii.

Rai Tre

21.25 – Il borgo dei borghi

Riparte il programma condotto da Camila Raznovich che racconta i piccoli borghi italiani e che chiede agli spettatori di votare il loro preferito. I paesini in gara sono 60, tre per ogni regione italiana; 40, due per regione, sono nuovi, i restanti 20 hanno già partecipato alle edizioni precedenti del programma, iniziato nel 2014.

Un viaggio spettacolare attraverso le meraviglie del nostro paese ma anche un concorso tra 60 borghi che si sfideranno per eleggere #IlBorgodeiBorghi 2019.

Da questa sera con @camilaraznovich, alle 21.25 su Rai3 https://t.co/W9fDB5vR24 — Rai3 (@RaiTre) September 22, 2019

Rete 4

21.27 – Collateral

Film d’azione del 2004 diretto da Michael Mann, presentato fuori concorso al Festival di Venezia, con Tom Cruise, Jamie Foxx, Mark Ruffalo e Javier Bardem. Ci sono killer, narcotrafficanti, tassisti e sparatorie per 7,5 stelline su 10 su IMDb.

Canale 5

21.20 – Live. Non è la d’Urso

Seconda puntata del nuovo programma serale di Barbara d’Urso: tra gli ospiti di stasera ci saranno Matteo Salvini, Fabrizio Corona e Loredana Bertè.

Aspettando la puntata di stasera, ecco i momenti da rivedere della prima puntata di Live #noneladurso https://t.co/3M3Ss295iy — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) September 22, 2019

Italia 1

21.20 – Doctor Strange

Film del 2016 che racconta l’omonimo personaggio della Marvel interpretato da Benedict Cumberbatch; nel cast ci sono anche Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Tilda Swinton. Se vi piacciono i film dei supereroi vale la pena, con 7,5 stelline su 10 su IMDb.

La7

20:35 – Non è l’Arena

Inizia la terza edizione del programma di approfondimento e inchieste condotto da Massimo Giletti. Si parlerà di Bibbiano e del caso Pamela Prati, tra gli ospiti ci sarà Matteo Renzi.

Alle 20:30 torna Massimo Giletti con @nonelarena.

Per lo spazio dedicato all'attualità politica avremo ospite @matteorenzi. Per l'approfondimento sulla cronaca parleremo di #Bibbiano.

Nel corso della serata ci occuperemo anche del 'caso' Pamela Prati: showbiz o fake news? pic.twitter.com/JjAp2eQ6tF — La7 (@La7tv) September 22, 2019

TV8

21.30 – Bruno Barbieri 4 Hotel

Nuova puntata del talent show dello chef Bruno Barbieri, in cui quattro hotel si sfidano per capire quale sia il migliore.

Rai Movie

21.10 – Quel che sapeva Maisie

Adattamento del 2012 del romanzo scritto da Henry James del 1897, con Julianne Moore, Alexander Skarsgård, Steve Coogan e Onata Aprile. Maisie è una bambina di sei anni al centro del divorzio dei genitori, che sono un mercante d’arte e una rockstar.

Sky

Sky Cinema Uno, 21.15: Welcome to the Rileys

Sky Cinema Due, 21.20: Cold War

Sky Cinema Family, 21: Il mio piccolo dinosauro