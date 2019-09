Cosa c’è stasera in tv

C’è la nuova stagione del programma di Alberto Angela e il nuovo talent show di Maria De Filippi, Amici ma con i personaggi famosi; c’è il film Don Camillo del 1952 e il film fiabesco Il cacciatore di giganti. Al Post però vi consigliamo Arrival, film del 2016 di candidato al premio Oscar, diretto da Denis Villeneuve e interpretato da Amy Adams: potete leggere qui perché vale la pena guardarlo.

Rai Uno

21.25 – Ulisse. Il piacere della scoperta

Inizia la nuova stagione del programma di divulgazione di storia, arte e cultura condotto da Alberto Angela. Il filo conduttore della stagione sarà la figura di Gesù e questa puntata, la prima di sei, sarà ambientata a Gerusalemme ai tempi della dominazione romana.

Nella puntata di questa sera la figura di Gesù sarà come un filo conduttore che ci porterà a scoprire i personaggi e i luoghi di un’epoca che ha segnato la storia e le nostre tradizioni.#Ulisse alle 21.25 su #Rai1 @Raiofficialnews @custodia_it @TSMJerusalem pic.twitter.com/vis9dNGC8u — Rai1 (@RaiUno) September 21, 2019

Rai Due

21.20 – NCIS Los Angeles

“Omicidio all’Equatore” è il titolo dell’episodio di questa sera della serie poliziesca sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti, che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines.

Agente Callen e agente speciale Hanna al rapporto ‼ @NCISLA questa sera alle 21.20 su #Rai2 💥 A seguire, @swatcbs pic.twitter.com/bidjFgM6on — Rai2 (@RaiDue) September 20, 2019

Rai Tre

20.55 – Arrival

Film del 2016 diretto da Denis Villeneuve e con protagonista Amy Adams nel ruolo di una linguista con il compito di provare a comunicare con un gruppo di extraterrestri appena arrivato sulla Terra. Il film, dove recitano anche Jeremy Renner e Forest Whitaker, è tratto dal racconto Storia della tua vita di Ted Chiang e ha vinto il premio Oscar per il Miglior montaggio sonoro, dopo aver ricevuto un totale di otto candidature. È intenso, originale e commovente; se lo vedrete, qui trovate delle risposte a dubbi e curiosità che potrebbero venirvi.

Rete Quattro

21.35 – Don Camillo

Film italo-francese del 1952 diretto da Julien Duvivier e liberamente ispirato a Don Camillo e Peppone, i personaggi dei racconti scritti da Giovannino Guareschi negli anni Quaranta. Su IMDb ha 7,7 stelline su 10.

Canale 5

21.20 – Amici Celebrities

È la prima puntata della prima edizione di “Amici Celebrities”, il nuovo talent show condotta da Maria De Filippi dove a sfidarsi sono due squadre di famosi: quella dei Blu capitanata da Alberto Urso e quella dei Bianchi da Giordana Angi. La giuria è composta da Ornella Vanoni, Platinette e dal coreografo Giuliano Peparini.

Pronti a conoscere meglio le nostre Celebrities? Sentite cosa ci hanno raccontato Giordana Angi e Alberto Urso su ognuno di loro 🤩⬇ e ricordate QUESTA SERA 21.20 tutti sintonizzati su Canale 5 per la prima puntata di #AmiciCelebrities!https://t.co/I8B1V2pUsv — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 21, 2019

Italia Uno

21.20 – Il cacciatore di giganti

Film del 2013 diretto da Bryan Singer, con Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Ewan McGregor, Bill Nighy, Ian McShane e Stanley Tucci. Film fiabesco in 3D, dove il contadino Jack crea per errore un collegamento tra il mondo terreno e quello dei giganti, rendendo necessario creare una spedizione per fermarli.

La7

21.15 – Little Murders

Due episodi della serie tv francese ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

Sabato sera in compagnia della serie tv 'Little Murders by Agatha Christie'.

Appuntamento alle 21:15. pic.twitter.com/ylalwRnuaQ — La7 (@La7tv) September 21, 2019

Tv8

21.15 – Case 39

È un film del 2009 diretto da Christian Alvart, interpretato da Renée Zellweger nel ruolo di un’assistente sociale che deve occuparsi del caso di una bambina di 10 anni che sembra subire abusi dai genitori. Su IMDb ha un punteggio di 6,2 su 10.

Nove

21.25 – Red Dawn – Alba rossa

Remake del 2012 dell’omonimo film diretto da John Milius nel 1984; questo è il debutto alla regia dello stuntman Dan Bradley e ci recitano, tra gli altri, Chris Hemsworth, Adrianne Palicki e Josh Hutcherson. Racconta di un gruppo di ragazzi americani che organizza la resistenza armata dopo che la loro città viene invasa da truppe nordcoreane.

Rai 4

21.10 – Caos

Film poliziesco e d’azione del 2005 diretto da Tony Giglio, con Jason Statham, Ryan Phillippe e Wesley Snipes. A Seattle cinque uomini con il volto coperto entrano in una banca e prendono in ostaggio i clienti e gli impiegati; il capo della banda chiede di trattare con l’ispettore Quentin Conners, allontanato dopo un errore. Su IMDb ha 6,5 su 10.

Iris

21.00 – Dr. Knock

Commedia francese del 2017 diretto da Lorraine Lévy; è un adattamento, il quarto, dell’opera teatrale Knock, ovvero il trionfo della medicina scritto da Jules Romains nel 1923. Il dottor Knock arriva in un villaggio di montagna dove stanno tutti bene e per fare affari convince gli abitanti che si può essere malati anche se si appare sani. Su IMDb ha 6 stelline su 10.

La 5

21.15 – Inga Lindstrom – Nuvole su Sommarholm

Film del 2006 che racconta di un’infermiera che accompagna l’amica fotografa nella tenuta di una famiglia aristocratica, dove soccorre il figlio del proprietario e se ne invaghisce.

Sky

Sky Cinema 1 HD

21.15 – Mrs Mills – Un tesoro di vicina

Sky Cinema Collection

21.15 – Ieri, oggi, domani

Sky Cinema Drama

21.00 – Still Alice