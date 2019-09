Coppa del Mondo di rugby, gli highlights delle partite di sabato

La seconda giornata della Coppa del Mondo di rugby in Giappone è iniziata sabato mattina (ora italiana) a Sapporo con la vittoria del’Australia contro le Isole Figi per 39-21. Nel secondo incontro della giornata, la Francia ha battuto 23-21 l’Argentina a Tokyo. La terza e ultima partita di sabato è anche la più attesa: Nuova Zelanda-Sudafrica, in programma alle 11.45 al Nissan Stadium di Yokohama. Nuova Zelanda e Sudafrica sono nello stesso gruppo dell’Italia, che esordirà domenica mattina alle 7.15 contro la Namibia.

Australia-Figi (Gruppo D)

Francia-Argentina (Gruppo C)