Ryanair potrebbe usare i Boeing 737 MAX dal prossimo marzo, ha detto il suo CEO

Michael O’Leary, amministratore delegato della compagnia aerea Ryanair, ha detto che tra febbraio e marzo 2020 Ryanair potrebbe includere nella sua flotta i Boeing 737 MAX, bloccati a terra dallo scorso marzo dopo due incidenti aerei. Perché i 737 MAX possano tornare a volare saranno però necessarie un’approvazione da parte della FAA, l’agenzia per l’aviazione civile statunitense, e una da parte dell’EASA, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, a cui si dovranno aggiungere altre verifiche più specifiche relative ai modelli MAX 200 usati da Ryanair. O’Leary ha detto che nella migliore delle ipotesi i 737 MAX di Ryanair potranno tornare a volare già a gennaio, ma di ritenere più probabile che tutto avvenga tra febbraio e marzo. Ryanair prevede di far volare circa trenta Boeing 737 MAX entro la prossima estate. Qualcuno ha chiesto a O’Leary se ci fosse un piano B, nel caso in cui Boeing non ottenesse i permessi necessari a far volare i suoi aerei; ha risposto che «non c’è nessun piano B».