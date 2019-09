Il presidente di turno del Consiglio dell’Unione Europea ha detto che il Regno Unito deve presentare il suo “piano” per Brexit entro la fine di settembre

Il primo ministro finlandese Antti Rinne, attualmente a capo del Consiglio dell’Unione Europea per i sei mesi di presidenza della Finlandia, ha detto che lui e il presidente francese Emmanuel Macron si sono messi d’accordo sul fatto che il governo del Regno Unito deve proporre all’Unione il suo “piano” per Brexit, in forma scritta, entro la fine di settembre. La replica del governo britannico a questa specie di ultimatum è stata: «Continueremo a negoziare e presenteremo una proposta quando i tempi saranno appropriati». Secondo il primo ministro Boris Johnson sarà possibile raggiungere un nuovo accordo il 17 ottobre in occasione del prossimo Consiglio Europeo e in caso contrario, continua a sostenere, Brexit avverrà comunque entro il 31 ottobre, anche senza accordo.