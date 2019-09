Va’ dove ti porta l’automobile

Il Post ha iniziato martedì una serie di incontri in collaborazione con Renault e Radio24 per raccontare in diversi luoghi d’Italia – ospite degli spazi delle maggiori concessionarie Renault – “cosa sta succedendo con le automobili”, uno spiegone live sui temi dell’innovazione nel mercato e nella tecnologia di quel pezzo assai presente delle nostre vite, e mai stato tanto in subbuglio ed evoluzione: dedicato a raccontare cosa sta succedendo al rapporto dei giovani con le automobili e come le tecnologie di sicurezza sulle auto stiano cambiando non solo le auto ma tutto il mondo intorno. La prima tappa è stata a Castellanza, in provincia di Varese, con Luca Sofri e Davide De Luca: le successive saranno a Roma (il 10 ottobre), poi a Rena del Rojale in provincia di Udine, a Como, ancora a Roma e a Ferrara.