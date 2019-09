Donald Trump ha detto che aumenterà le sanzioni contro l’Iran, accusandolo di essere l’autore dell’attacco in Arabia Saudita

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di applicare nuove sanzioni contro l’Iran dopo che l’Arabia Saudita ha accusato il Paese di essere dietro gli attacchi compiuti sabato scorso contro due importanti stabilimenti petroliferi sauditi.

Trump ha annunciato la decisione su Twitter.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019