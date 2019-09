L’Arabia Saudita dice che gli attacchi contro i suoi stabilimenti petroliferi sono stati «promossi dall’Iran»

In pratica, ha concluso Maliki, la rivendicazione degli houthi sarebbe stato un tentativo di coprire il coinvolgimento iraniano negli attacchi.

La veridicità della rivendicazione era già stata messa in dubbio nei giorni scorsi dagli Stati Uniti, che avevano sostenuto che gli attacchi fossero partiti da nord o da nordovest, quindi dall’Iraq o dall’Iran. Maliki ha detto inoltre che i bombardamenti sono stati compiuti con missili da crociera e droni: i missili sono gli “Ya Ali”, usati dalle Guardie rivoluzionarie iraniane , potente unità militare dell’Iran responsabile di molte azioni aggressive in Medio Oriente. Anche i droni sono iraniani, del modello Delta Wing.

