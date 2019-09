Secondo gli exit poll, Benjamin Netanyahu non avrà la maggioranza in Parlamento

Oggi in Israele ci sono state le elezioni politiche e secondo i primi exit poll la coalizione di destra del primo ministro Benjamin Netanyahu non avrebbe ottenuto la maggioranza. Gli exit poll danno “Blu e Bianco” – il principale partito centrista, guidato dall’ex generale Benny Gantz – a 33 seggi in Parlamento su 120, il Likud di Netanyahu a 32, e molto più indietro tutti gli altri partiti. Secondo i primi dati ha ottenuto un ottimo risultato il partito di destra Israel Beytenu, laico e nazionalista, che avrebbe ottenuto 9 seggi: come anticipato da diversi osservatori, potrebbe diventare l’ago della bilancia nel prossimo parlamento.

Ci si aspetta che già domani, non appena saranno diffusi i risultati preliminari sul voto, cominceranno le trattative per provare a formare un nuovo governo. Lieberman ha già annunciato che chiederà a Bianco e Blu e al Likud di formare un governo di unità nazionale, ma non è chiaro se Bianco e Blu intenda accettare (soprattutto se Netanyahu rimanesse alla guida del Likud).

Avigdor Liberman says he wants a “wide, liberal, national government” made up of Yisrael Beytenu, Likud, and Blue and White.

He says Israel only has national unity governments in times of emergency, and this is true today.

Netanyahu aveva indetto le elezioni anticipate lo scorso aprile dopo che non era riuscito a trovare una maggioranza in parlamento a seguito delle precedenti elezioni. Il voto di oggi è stato il quarto dal 2013. La fragilità del sistema politico israeliano è causata in parte da una legge elettorale puramente proporzionale, creata per dare visibilità e rappresentanza alle molte minoranze del paese e che ha finito per accentrare molto potere nelle mani dei partiti più piccoli. Sono loro che hanno permesso a Netanyahu di governare ininterrottamente per quasi dieci anni, e sono loro che potrebbero causare la sua definitiva sconfitta politica.