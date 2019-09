Le foto del giuramento di viceministri e sottosegretari

Oggi, nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, 42 nuovi viceministri e sottosegretari hanno giurato di fronte al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, concludendo così ufficialmente la formazione del nuovo governo che la settimana scorsa aveva ricevuto la fiducia da entrambe le camere. Di questi, 21 tra viceministri e sottosegretari fanno parte del Movimento 5 Stelle, 18 del PD, due di Liberi e Uguali e uno del Movimento associativo degli italiani all’estero: qui trovate tutti i loro nomi e delle brevi biografie ( e qui invece quelli dei ministri ). A seguire una selezione delle foto del giuramento, che si ripetono così uguali da risultare quasi ipnotiche: primi piani, firme, strette di mano, e foto di rito in posa tra Giuseppe Conte e Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

