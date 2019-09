I sottosegretari del secondo governo Conte

Il Consiglio dei ministri del secondo governo di Giuseppe Conte, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, ha nominato sottosegretari e viceministri. La lista non è stata diffusa in via ufficiale ma è stata fornita dal governo a giornali e agenzie di stampa: dato che il Consiglio dei ministri si è concluso, dovrebbe essere comunque definitiva. Il governo ha nominato 42 sottosegretari, fra cui 10 viceministri: il M5S ne avrà 21, il PD 18, Liberi e Uguali 2, mentre un sottosegretario è andato al MAIE (Movimento Associativo Italiani all’Estero).

Sottosegretari e viceministri sono le persone che lavorano più a stretto contatto con i ministri, solitamente occupandosi di questioni specifiche su cui hanno una maggiore preparazione. Fra i 42 nominati, alcuni provengono dal precedente governo: su tutti Manlio Di Stefano agli Esteri, Laura Castelli all’Economia e Carlo Sibilia all’Interno. Rispetto al precedente governo, che era sostenuto dalla Lega e dal M5S, è raddoppiato il numero delle donne: fra ministri e sottosegretari nel governo precedente erano soltanto 11, oggi sono 22. Secondo il Corriere della Sera il giuramento dei nuovi sottosegretari e viceministri è stato fissato per lunedì 16 settembre.

***

Andrea Martella – Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Editoria

Mario Turco – Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per la Programmazione economica

Marina Sereni, Emanuela Del Re – Viceministre agli Esteri

Manlio di Stefano, Ivan Scalfarotto, Riccardo Merlo – Sottosegretari agli Esteri

Vito Crimi, Matteo Mauri – Viceministri all’Interno

Achille Variati, Carlo Sibilia – Sottosegretari all’Interno

Laura Castelli, Antonio Misiani – Viceministri all’Economia

Pierpaolo Baretta, Alessio Villarosa, Cecilia Guerra – Sottosegretari all’Economia

Vittorio Ferraresi, Andrea Giorgis – Sottosegretari alla Giustizia

Giulio Calvisi, Angelo Tofalo – Sottosegretari alla Difesa

Stefano Buffagni – Viceministro allo Sviluppo Economico

Alessia Morani, Gian Paolo Manzella, Mirella Liuzzi, Alessandra Todde –Sottosegretari allo Sviluppo Economico

Giancarlo Cancelleri – Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti

Salvatore Margiotta, Roberto Traversi – Sottosegretari alle Infrastrutture e Trasporti

Anna Ascani – Viceministra all’Istruzione

Lucia Azzolina, Giuseppe De Cristofaro – Sottosegretari all’Istruzione

Pierpaolo Sileri – Viceministro alla Salute

Sandra Zampa – Sottosegretaria alla Salute

Roberto Morassut – Sottosegretario all’Ambiente

Simona Malpezzi, Gianluca Castaldi – Sottosegretari ai Rapporti col Parlamento

Francesca Puglisi, Stanislao Di Piazza – Sottosegretari al Lavoro

Lorenza Bonaccorsi, Anna Laura Orrico – Sottosegretari ai Beni culturali

Laura Agea – Sottosegretari agli Affari europei

Giuseppe L’Abbate – Sottosegretario alle Politiche agricole