12 capi ultrà della Juventus sono stati arrestati per associazione a delinquere, estorsione, autoriciclaggio e violenza privata

Lunedì mattina 12 capi ultrà della squadra di calcio della Juventus sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Torino. Le 12 persone arrestate fanno parte dei gruppi ultrà Drughi, Tradizione-Antichi Valori, Viking, Nucleo 1985 e Quelli… di via Filadelfia, e sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. Secondo l’accusa i 12 capi di questi gruppi ultrà avevano costituito un’associazione a delinquere che ricattava esponenti della Juventus per cercare di continuare ad avere biglietti per le partite della squadra all’Allianz Stadium, e gestire così il bagarinaggio.

L’inchiesta è iniziata dopo che la Juventus aveva denunciato il ricatto cui era sottoposta dai suoi ultrà: alla fine del campionato 2017/2018 la società aveva interrotto alcuni privilegi concessi ai gruppi ultrà, che avevano reagito con scioperi del tifo e intonando cori razzisti durante le partite al solo scopo di far sanzionare la società stessa. Secondo gli investigatori, a quel punto gli ultrà avrebbero attuato una “precisa strategia estorsiva” nei confronti della società, per cercare di riavere i privilegi sottratti. È stato inoltre scoperto che uno dei principali gruppi ultrà della Juventus, i Drughi, riusciva a recuperare centinaia di biglietti per le partite della squadra da rivendere a prezzi maggiorati grazie a una rete di agenzie compiacenti in tutta Italia.

Oltre ai 12 arresti, da questa mattina sono in corso 39 perquisizioni in giro per l’Italia, coordinate dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e con la collaborazione delle Digos di Alessandria, Asti, Como, Savona, Milano, Genova, Pescara, La Spezia, L’Aquila, Firenze, Mantova, Monza, Bergamo e Biella.