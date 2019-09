La Coppa del Mondo di rugby verrà trasmessa in esclusiva dalla Rai

La Rai ha acquistato dalla World Rugby i diritti televisivi per la trasmissione in esclusiva in Italia della Coppa del Mondo di rugby, in programma dal 20 settembre al 2 novembre in Giappone. La Rai trasmetterà in diretta su Rai 2 e Rai Sport le quattro partite dell’Italia ai gironi (Namibia, Canada, Sudafrica e Nuova Zelanda), la partita inaugurale del 20 settembre e quelle principali della fase a gironi, i quarti di finale, le semifinali e la finale di Yokohama. Gli incontri saranno commentati da Andrea Fusco e dall’ex giocatore Andrea Gritti. L’Italia è stata sorteggiata nel difficile Gruppo B insieme a Namibia, Canada e alle due grandi favorite, Sudafrica e Nuova Zelanda. Esordirà domenica 22 settembre a Higashiosak contro la Namibia. Qui la lista dei 31 convocati.

"Siamo orgogliosi di aver portato il grande rugby sui nostri canali generalisti"

In esclusiva in chiaro la Coppa del mondo di Rugby 2019.

Live dal Giappone, dal #20settembre sulle reti #Rai ➡ https://t.co/tRFiVSq0UH#RWC2019 @RaiDue @RaiSport @RaiPlay pic.twitter.com/YmJbkbh4q0 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) September 10, 2019