I Mondiali di basket entrano nel vivo

Martedì comincia la fase finale dei Mondiali di basket in corso in Cina. Finite le due fasi a gironi, ci sono le prime partite dei quarti di finale con otto squadre ancora in gara: Argentina, Australia, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia, Spagna e Stati Uniti. Alle 13 ci sarà la prima partita, Argentina-Serbia; alle 15 si giocherà Spagna-Polonia, mentre domani ci saranno le ultime due partite: Stati Uniti-Francia alle 13 e Australia-Repubblica Ceca alle 15.

La prima parte di questi Mondiali ha messo in discussione alcune certezze e ha riservato alcune sorprese, e la situazione sembra a questo punto piuttosto equilibrata, con almeno tre squadre che possono ambire alla vittoria finale.

L’Italia è stata una delle nazionali eliminate nella seconda fase a gironi, per via della sconfitta ottenuta venerdì contro la Spagna, una squadra molto forte e vincente ma che non è arrivata benissimo a questi Mondiali, e che ha giocato contro l’Italia una delle sue peggiori partite importanti degli ultimi anni. L’Italia, infatti, è rimasta in partita fino alla fine e per ampi tratti è stata anche in vantaggio, tracollando però nel finale: secondo molti, per come si era messa, una vittoria era a portata di mano, ma una serie di brutte prestazioni, prima fra tutte quella di Marco Belinelli, hanno portato alla sconfitta e alla conseguente eliminazione dai Mondiali.

L’Italia però non è l’unica squadra che se ne va dai Mondiali con qualche delusione. È stata eliminata anche la Grecia, che per via della presenza del fortissimo Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks, miglior giocatore dell’ultima stagione di NBA, qualcuno considerava addirittura una possibile favorita alla vittoria finale.

Antetokounmpo non è stato dominante come ci si aspettava, patendo in parte le difese europee meglio organizzate rispetto a quelle americane, e nella partita decisiva – contro la Repubblica Ceca – ha segnato soltanto 12 punti, uscendo per falli a cinque minuti dalla fine. La Grecia ha vinto di sette punti, ma aveva bisogno di uno scarto di dodici per passare il turno.

Nigeria, Russia, Turchia, Germania e Lituania sono le altre squadre che hanno deluso le aspettative non superando il turno, mentre Polonia e Repubblica Ceca, tra quelle ai quarti, sono le maggiori sorprese.

Tra le altre nazionali ancora in gioco, non tutte hanno convinto allo stesso modo. C’era una grande curiosità su come sarebbero andati gli Stati Uniti, arrivati ai Mondiali con una nazionale senza le grandi stelle che hanno preferito allenarsi in vista della stagione di NBA senza rischiare infortuni. Nella loro seconda partita, gli Stati Uniti hanno rischiato di perdere contro la Turchia, riuscendo a portare ai supplementari una partita che sembrava persa e spuntandola poi di un punto.

Ora gli Stati Uniti devono affrontare una partita a eliminazione diretta non scontata contro la Francia, che ha eliminato la Lituania grazie alle ottime prestazioni di Nando De Colo del Fenerbache ed Evan Fournier degli Orlando Magic. I francesi hanno poi perso di soli due punti contro l’Australia, una delle nazionali più in forma di questo torneo che finora è stata trascinata da Patty Mills, esperto playmaker dei San Antonio Spurs. Mills, un po’ a sorpresa, è stato forse il giocatore più determinante di questi Mondiali, e la cui prestazione contro la Francia ha permesso alla sua squadra di evitare gli Stati Uniti ai quarti per vedersela contro la decisamente più abbordabile Repubblica Ceca.

Anche la Spagna si ritrova in una posizione simile, perché avendo battuto a sorpresa la fortissima Serbia nell’ultima partita dei gironi giocherà i quarti contro la Polonia, arrivata alla fase finale grazie alla vittoria contro la Russia, ma senza dimostrare di essere particolarmente insidiosa.

Dopo l’inaspettata sconfitta, quindi, la Serbia giocherà con l’Argentina: nonostante un ottimo torneo della stella della squadra Nikola Jokic, dei Denver Nuggets, finora a impressionare di più è stato Bogdan Bogdanović dei Sacramento Kings. La Serbia rimane una delle squadre favorite alla vittoria finale, insieme agli Stati Uniti e, a questo punto, alla Spagna: il quarto con l’Argentina non dovrebbe essere un gran problema, visto che la nazionale sudamericana è arrivata fin qui soprattutto grazie a un girone particolarmente facile, e senza mai affrontare squadre davvero forti.