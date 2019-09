Come sarebbero le fascette dei libri se dicessero la verità

Un comune divertimento di chi lavora nel mondo dei libri o ne legge molti è commentare le fascette, cioè le strisce di carta che nelle librerie avvolgono gran parte dei volumi pubblicati più di recente e su cui vengono riportate presunte buone ragioni per cui si dovrebbe acquistare un certo libro. Alcune dicono quante copie di quel libro sono già state vendute o quante ristampe sono state fatte, altre citano il giudizio di un altro scrittore sul libro o un premio letterario che ha vinto. Come molti altri tipi di pubblicità, spesso esagerano. Per prendere in giro le fascette (e tutta l’editoria) domenica l’editore di Sur Marco Cassini ha proposto su Twitter un gioco con l’hashtag #FascettaOnesta: provare a scriverne una che dica qualcosa di vero su tanti libri non così speciali che vengono pubblicati e «rivelare i segreti del mondo editoriale».

come promesso ieri dopo il 3º gin tonic al @festletteratura, sono pronto a lanciare l’hashtag che rivela i segreti del mondo editoriale!

siete pronti?#FascettaOnesta si parte con:

«Un insuccesso da 1.300 copie» e

«Il sequel di cui francamente non si sentiva il bisogno». a voi! pic.twitter.com/0fvj1lFTDg — marco cassini (@marcominimum) September 8, 2019

«un libro che avrebbe avuto bisogno di un po’ piu di editing»#FascettaOnesta — marco cassini (@marcominimum) September 8, 2019

Quelle più riuscite sono quelle scritte dagli addetti ai lavori, che conoscono bene i lati meno lusinghieri del mestiere di fare libri. Martina Testa, editor, traduttrice e collega di Cassini da Sur (che è una piccola casa editrice), si è forse tolta un sassolino dalla scarpa proponendo: «Un grande autore strappato a un piccolo editore».

"Un grande autore strappato a un piccolo editore"

"Un'altra vagonata de cazzi sua"

"La voce più fotogenica della sua generazione"#fascettaonesta — martina testa (@martinatesta) September 8, 2019

Lo scrittore e social media manager di Adelphi Michele Orti con la sua ha spiegato perché le fascette che citano il numero di ristampe di un libro sono spesso ingannevoli, dato che non specificano da quante copie fossero le ristampe: fare tante ristampe da poche copie è una strategia del mercato editoriale piuttosto tipica dopo la crisi successiva al 2008. Inizialmente era un modo per contenere i costi ed essere prudenti, nel tempo è diventata anche questione di marketing.

50esima edizione!!!

Di stamparne più di 10 copie alla volta proprio non ce la sentiamo.#FascettaOnesta — michele orti (@michele_orti) September 8, 2019

La scrittrice e attivista Giulia Blasi ha pensato a quelli che a volte scrivono i libri anche se il loro nome non c’è sulla copertina.

“L’ha scritto l’editor, bestemmiando fra i denti.” #FascettaOnesta — Giulia Blasi (@Giulia_B) September 9, 2019

Sullo stesso genere:

Lo abbiamo smontato e riscritto in tre. Praticamente un cadavere squisito. #FascettaOnesta — Daniele Cassandro (@d_cassandro) September 9, 2019

Blasi ne ha scritta una anche per certi libri scritti da donne, dato che il tema le sta a cuore.

“Se l’autore fosse maschio, starebbe in un’altra sezione.” #FascettaOnesta — Giulia Blasi (@Giulia_B) September 9, 2019

La blogger e influencer Francesca Crescentini invece si è ispirata a un fenomeno che coinvolge le librerie dell’usato: capita che siano ben fornite di libri appena usciti, a volte con dediche degli autori indirizzate a nomi propri uguali a quelli di noti giornalisti.

“Al Libraccio ne hanno già dieci”. #FascettaOnesta — Tegamini (@tegamini) September 9, 2019

Il fumettista Tito Faraci, tra le altre cose curatore della collana Feltrinelli Comics, ne ha scritta una per i tipi di libri di cui si occupa.

"Dobbiamo scriverci su graphic novel, ma è un fumetto" #FascettaOnesta — Tito Faraci (@titofaraci) September 8, 2019

Quella che gli è venuta meglio però è quella che descrive un altro meccanismo che capita nel mercato editoriale: una casa editrice fa una grossa offerta a uno scrittore che ha avuto successo con la concorrenza e spera che quel successo si ripeta.

“Quello prima, per quegli altri stronzi, aveva venduto un botto” #FascettaOnesta — Tito Faraci (@titofaraci) September 8, 2019

Dello stesso genere, cioè sulle vere motivazioni per cui una casa editrice pubblica un libro, riproposte come giustificazioni non richieste:

Signori, l'autore ha due milioni di follower su Instagram, se non lo pubblicavamo noi lo avrebbe fatto qualcun altro#FascettaOnesta — Francesco Rauccio (@francerau) September 8, 2019

Il primo era carino, il secondo mediocre, questo era da contratto #FascettaOnesta — Francesco Rauccio (@francerau) September 8, 2019

E pensando agli autori che diventano tali solo perché amici o parenti di qualcuno di importante, oppure perché sono importanti loro stessi per ragioni che non c’entrano con la scrittura.

“Dirgli di no era un casino” #fascettaonesta — Tito Faraci (@titofaraci) September 8, 2019

Anche il peraltro direttore del Post Luca Sofri ci si è messo.

“La nostra imitazione sfigata di quell’altro libro che è andato fortissimo”. — Luca Sofri (@lucasofri) September 8, 2019

Ma non è stato l’unico a pensare a quei libri che una casa editrice fa simili ad altri che hanno avuto successo in passato.

Non è il nuovo Stieg Larsson #FascettaOnesta — Coffee On Arrival (@CoffeeOnArrival) September 8, 2019

“La novità ce l’ha fregata un editore molto più grosso, ma noi abbiamo ancora i diritti di questo qua”. #FascettaOnesta — Tegamini (@tegamini) September 9, 2019

Lo scrittore Marco Rossari invece ha usato l’hashtag per scherzare sulle motivazioni estetiche per comprare un libro, che si tratti di arredare una stanza oppure mettere una foto su Instagram.

"Non lo vedi che è un Adelphi? Fa fico in casa, mica devi leggerlo." #FascettaOnesta — Marco Rossari (@marco_rossari) September 9, 2019

“Si abbina bene a ogni tazza.” #fascettaonesta — Marco Rossari (@marco_rossari) September 8, 2019

Rossari non è stato il solo a pensarci.

"Non si legge, si mette su Instagram" #fascettaonesta — Antonio Giordano (@anto_giordano) September 8, 2019

Lo scrittore Diego De Silva invece ha scritto il negativo triste – e onestissimo – di una tipica fascetta:

“Sconfitto al premio Strega”. — Diego De Silva (@DiegoDeSilva3) September 8, 2019

Tanti altri invece hanno continuato il gioco immaginando recensioni brevi ma sincere di tanti libri.

“Un libro che farà discutere. Su Twitter. All’interno della tua bolla. Ma solo lì”.#FascettaOnesta — Tegamini (@tegamini) September 9, 2019

"In tutti i cestoni degli Autogrill, dopo il Toblerone" #fascettaonesta — Elia Baggio (@alittleboylost) September 8, 2019

“Il libro strenna da regalare a chi ha letto solo Il Piccolo Principe”. #FascettaOnesta — Edoardo Cavazzuti (@jangoed) September 9, 2019

Il regalo che non vorresti mai ricevere #FascettaOnesta — abbacchiett♥ (@Gio_Ebasta) September 8, 2019

Un libro pieno di personaggi piatti e dimenticabili#fascettaonesta — Giorgia Antonelli (@GiantLiberAria) September 8, 2019

"L'ennesima avventura di un personaggio con cui stiamo raschiando il fondo" #fascettaonesta — Antonio Giordano (@anto_giordano) September 8, 2019

E infine, forse le più universali di tutte.