Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato operato per la quarta volta a causa della pugnalata ricevuta un anno fa

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato operato all’addome per correggere un laparocele (un tipo di ernia addominale) formatosi in seguito alle tre precedenti operazioni chirurgiche a cui era stato sottoposto dopo che nel settembre del 2018 era stato pugnalato durante un comizio elettorale. Bolsonaro è stato operato domenica mattina in un ospedale di San Paolo, e nel pomeriggio verrà diffuso un bollettino medico sulle sue condizioni di salute. Proprio a causa di quest’ultima operazione, Bolsonaro aveva dovuto annullare la sua partecipazione all’incontro dei leader sudamericani sull’Amazzonia previsto per venerdì scorso.