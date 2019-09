Le previsioni del meteo per domani, domenica 8 settembre

Le previsioni del tempo a Roma Sarà una di quelle giornate in cui è meglio portarsi un ombrello dietro, uscendo di casa, soprattutto al mattino. Le temperature oscilleranno tra i 16 gradi delle prime ore del giorno e i 21 gradi del tardo pomeriggio.

Le previsioni del tempo per domenica 8 settembre dicono che sarà una giornata molto piovosa al Nord e parzialmente nuvolosa nel resto d’Italia. Al mattino ci saranno piogge e temporali intensi soprattutto nel Nord-ovest, ma nel pomeriggio le precipitazioni si sposteranno anche sul Triveneto. Al Centro potrebbe piovere sulle regioni tirreniche, sulle Marche e sui rilievi dell’Abruzzo, mentre al Sud ci sarà cielo coperto per quasi tutta la giornata, ma senza pioggia.

