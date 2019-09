Le foto di venerdì al festival di Venezia

Oggi a Venezia è arrivato Johnny Depp, che presenta con il regista colombiano Ciro Guerra il film in concorso Waiting for the Barbarians. È l’adattamento dell’omonimo romanzo di J. M. Coetzee e nel cast ci sono anche Mark Rylance, Robert Pattinson e Greta Scacchi.

Il secondo film in concorso oggi è l’italiano La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco, con Letizia Battaglia, una delle più importanti fotogiornaliste italiane al mondo, e Ciccio Mira, impresario di feste di piazza che aveva già recitato nel documentario di Maresco Belluscone, di cui il film è una specie di sequel.

Un po’ di attenzione andrà anche ai film fuori concorso Rogers Waters Us + Them e Tutto il mio folle amore. Il primo è il film diretto da Sean Evans sul tour del fondatore dei Pink Floyd.

Il secondo, di Gabriele Salvatores, è ispirato al libro autobiografico di Fulvio Ervas Se ti abbraccio non avere paura ed è la storia di un cantante (interpretato da Claudio Santamaria) che dopo aver abbandonato il figlio autistico per seguire la sua carriera cerca di recuperare il rapporto. Valeria Golino e Diego Abatantuono recitano nei ruoli della madre e del padre adottivo.